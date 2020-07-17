Боевики ПНС записали новое видео с Шугалеем и Суэйфаном

17.07.2020, Москва, Иван Стародубов

Руководство ФЗНЦ передало журналистам ФАН вторую видеозапись с похищенными в Ливии российскими социологами. Подконтрольные нелегитимному Правительству национального согласия боевики уже больше года удерживают Максима Шугалея и Самера Суэйфана в тюрьме «Митига» без предъявления официальных обвинений.

Сотрудник ФЗНЦ Александр Прокофьев прокомментировал появление новой видеозаписи. Он отметил, что власти в Триполи так и не смогли заставить россиян себя оговорить. Сейчас они пытаются убедить всех, что пленники содержатся в хороших условиях, а процесс их освобождения якобы затянулся из-за бездействия российского МИДа.

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Шугалей в обращении заявил, что им не хватает официальной поддержки Москвы. Он попросил ускорить переговоры об их освобождении. По его словам, им с Самером идут на уступки, «но все равно это другая страна. Это тюрьма. Это тяжелые условия. Это другой менталитет. И находиться здесь очень тяжело».

Его коллега Суэйфан заявил, что представители российского консульства или посольства за все это время их ни разу не посетили, хотя этот визит мог бы ускорить процесс освобождения.

Прокофьев, просмотревший подготовленную ПНС видеозапись, отметил, что ему тяжело смотреть на происходящее с его друзьями. Шугалей сильно постарел и похудел, а Суэйфан находится на грани истощения.

Они выглядят как узники концлагеря, поэтому сразу ясно, что их заставили сказать на камеру о «хорошем отношении» и «взаимопонимании с полицией».

Прокофьев также отметил, что его коллеги мужественно держатся. Видео ПНС он назвал «подлым шоу». Триполитанские власти пытались сломить захваченных россиян, чтобы оправдать собственные преступления в отношении российских ученых, но все их попытки провалились.

Относительно МИД России стоит отметить, что российские дипломаты не раз обращались к властям ПНС с требованием освободить граждан РФ и вернуть их на родину, но получали отказ. К россиянам не пускали ни адвоката, ни российского консула из Туниса.

«Наш временный поверенный в делах России в Ливии Джамшед Болтаев, намерен при первой возможности, которая у него будет, если власти ПНС действительно готовы ее предоставить, посетить наших ребят в «Митиге». Надеюсь, что сам факт появления такого видео говорит, что ситуация сдвинулась с мертвой точки. Что это некий сигнал, что какое-то движение в этом направлении есть», – отметил Прокофьев.

Он также напомнил, что в «Митигу» попал ранее ливийский общественник и сын экс-министра иностранных дел Ливии Мухаммед Треки. В свое время он согласился узнать, что произошло с похищенными россиянами, и выступить их общественным защитником. За это его арестовали и бросили в тюрьму.