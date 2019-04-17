Боевики Порошенко уже под Киевом – и готовы к бою

17.04.2019, Киев, Владимир Гладков

Действующий украинский президент Петр Порошенко и его ближайшее окружение не собираются добровольно отдавать власть Владимиру Зеленскому и начинают стягивать в Киев вооруженные подразделения для срыва второго тура выборов и введения военной диктатуры.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Верховной рады Евгений Рыбчинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом, спустя некоторое время, данная запись в соцсети была удалена.

«Есть информация о том, что в Киев в штатском с полным боекомплектом прибыли несколько групп спецназовцев, по 300 лиц каждая. Сейчас у них нет единого командного пункта, каждая группа управляется непосредственно своим командиром. Сегодня-завтра им будет поставлена задача, связанная со срывом выборов и введением в Украине военной диктатуры. Руководители подразделений, прибывших инкогнито в столице из Винницкой, Житомирской и других областей, работают в режиме полной боевой готовности.

Генералы, ставшие миллионерами за 5 лет войны, вместе с главнокомандующим-миллиардером, не желают отдавать власть демократическим путем и готовят путч. В столицу съезжаются АТОшники, которым пообещали за 3 дня по тысяче долларов на карман», – написал он.

Кроме того, по словам Рыбчинского, параллельно уже готовится план побега украинской правящей верхушки.

«Вместе с тем, аэропорты Борисполь и Жуляны готовятся к массовому бегству коррумпированной верхушки. Об этом, по информации инсайдеров, разведки стран партнеров Украины уже сообщили своим правительствам. Веселыми обещают быть следующие 4 дня. Но, как говорят, доживем до понедельника», – рассказал депутат.

Экс-ведущий киевского Антимайдана, журналист Юрий Кот подтвердил в телеэфире, что Пётр Порошенко готов к вооружённой попытке удержать власть, но выразил сомнение, что ему удастся реализовать свой план, так как беглый олигарх Игорь Коломойский, курирующий главного оппонента действующего президента, также имеет на Украине серьезный силовой ресурс.

«Сейчас Евгений Рыбчинский написал у себя в Фейсбуке, что в Киев свозят спецназ и готовят государственный переворот… Понятно, что у него истерика, потому что он в свое время был встроен в эту пропорошенковскую систему, а сегодня он начал топить за Зеленского и понимает, что может сорваться. Я уже позвонил в Киев и поинтересовался у ребят, они говорят, что если посчитать по штыкам, то это, ориентировочно, 2-3 тысячи штыков вооруженных боевиков с полным боекомплектом, но вряд ли они смогут что-то серьезное сделать, потому что у Коломойского тоже свои штыки есть. Но провокации возможны», – резюмировал Кот.