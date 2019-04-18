Боевики пригрозили Зеленскому, чтобы не поглядывал в сторону России

18.04.2019, Киев, Игорь Петров

Комику Владимиру Зеленскому в случае избрания президентом Украины не позволят двигаться в сторону России.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил заместитель командира батальона ОУН Андрей Пастушенко («Седой»), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Много спрашивают, где гарантия, что Зеленский не пойдет в сторону России. Нет гарантий. Гарантию можно дать на автомобиль, на двигатель, на часы – если сломаются, производитель дает новые. У нас нет второй страны, второй Украины. Но есть предохранитель – все мы. Украинское общество дошло до такого уровня, что привязать перед ним морковку, чтобы оно ехало куда надо, не получится. И взять за ухо, завести в Россию, Узбекистан, Киргизию тоже не получится.

Общество знает, куда оно хочет идти. И оно все равно туда будет идти. Неважно, ведут нас туда или нас туда просто не пускают. Мы все равно туда будем идти. И неважно кто станет президентом. Президент должен выполнять волю общества, волю нации», – заявил Пастушенко.