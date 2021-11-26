Боевики с Донбасса прибыли в Грузию. В их составе снайперы

26.11.2021  00:50 (Мск), Тбилиси,
Шота Апхаидзе.  
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Грузия, Дзен, Донбасс, Колониальная демократия, Провокации, США, Украина
Новости Украины

На снимках акций протеста сторонников Михаила Саакашвили в Тбилиси зафиксирована группа грузинских боевиков, участвовавших в качестве наемников в войне на Донбассе на стороне Украины.

В частности, на одном из снимков запечатлен Мамука Мамулашвили — наемник, участвовавший в боевых действиях в Донбассе, командир так называемого «Грузинского легиона». Он прилетел в Тбилиси 18 ноября, чтобы поддержать Саакашвили.  Мамулашвили – один из организаторов протестных акций. Он неоднократно призывал народ к восстанию против действующего правительства Грузии. Буквально накануне боевик заявил, что считает вправе преследовать сотрудников государственной безопасности, поскольку те якобы «бездействуют против российской оккупации» – Мамулашвили за арестом Михо видит «заказ Путина».


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Граждане Грузии на Донбассе воевали и в карательных батальонах «Азов» (до 30 человек), «Днепр» (в разные периоды времени до 5 человек – в основном инструкторы), «Донбасс» (до 10 человек), «Омега». Грузины, как правило, часто задействованы в руководстве и планировании операций, редко, но участвуют в огневом обеспечении диверсионно-разведывательных групп, работают только «своим» оружием, среди них отличился Бондо Гагнидзе снайпер (в батальоне «Донбасс» не раз были замечены грузинские снайперские пары).

В батальонах и учебных центрах широко представлены офицеры-отставники грузинских ВС. Так, генерал Георгий Каландадзе (бывший начальник грузинского Генерального штаба) и подполковник Ираклий Курасбедиани (бывший начальник Разведывательного управления J-2) отвечали за процесс подготовки отрядов специального назначения – сначала в Мариуполе, позже в Николаеве. Подполковник Давид Мартишвили руководил грузинскими участниками батальона «Донбасс».

Следует отметить, что почти все из перечисленных выше крупных командиров или руководителей  связаны с Михаилом Саакашвили и вовлечены в его деятельность на Украине и в Грузии.

Сейчас снайпер Бондо Гагнидзе (ниже на фото) также в Тбилиси и принимает участие в организации протестных акций  радикальной оппозиции. С ним отставные грузинские военные, которые в  координации с посольством США готовят беспорядки и провокации против правительство Грузии.

 

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