Боевики с Донбасса прибыли в Грузию. В их составе снайперы

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

На снимках акций протеста сторонников Михаила Саакашвили в Тбилиси зафиксирована группа грузинских боевиков, участвовавших в качестве наемников в войне на Донбассе на стороне Украины.

В частности, на одном из снимков запечатлен Мамука Мамулашвили — наемник, участвовавший в боевых действиях в Донбассе, командир так называемого «Грузинского легиона». Он прилетел в Тбилиси 18 ноября, чтобы поддержать Саакашвили. Мамулашвили – один из организаторов протестных акций. Он неоднократно призывал народ к восстанию против действующего правительства Грузии. Буквально накануне боевик заявил, что считает вправе преследовать сотрудников государственной безопасности, поскольку те якобы «бездействуют против российской оккупации» – Мамулашвили за арестом Михо видит «заказ Путина».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Граждане Грузии на Донбассе воевали и в карательных батальонах «Азов» (до 30 человек), «Днепр» (в разные периоды времени до 5 человек – в основном инструкторы), «Донбасс» (до 10 человек), «Омега». Грузины, как правило, часто задействованы в руководстве и планировании операций, редко, но участвуют в огневом обеспечении диверсионно-разведывательных групп, работают только «своим» оружием, среди них отличился Бондо Гагнидзе снайпер (в батальоне «Донбасс» не раз были замечены грузинские снайперские пары).

В батальонах и учебных центрах широко представлены офицеры-отставники грузинских ВС. Так, генерал Георгий Каландадзе (бывший начальник грузинского Генерального штаба) и подполковник Ираклий Курасбедиани (бывший начальник Разведывательного управления J-2) отвечали за процесс подготовки отрядов специального назначения – сначала в Мариуполе, позже в Николаеве. Подполковник Давид Мартишвили руководил грузинскими участниками батальона «Донбасс».

Следует отметить, что почти все из перечисленных выше крупных командиров или руководителей связаны с Михаилом Саакашвили и вовлечены в его деятельность на Украине и в Грузии.

Сейчас снайпер Бондо Гагнидзе (ниже на фото) также в Тбилиси и принимает участие в организации протестных акций радикальной оппозиции. С ним отставные грузинские военные, которые в координации с посольством США готовят беспорядки и провокации против правительство Грузии.