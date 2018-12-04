Боевики требуют настоящее военное положение на Украине: С массовыми расстрелами

05.12.2018, Киев, Игорь Петров

Украине нужно настоящее военное положение – с расстрелами, военно-полевыми судами, патрулями, арестами и нарушениями прав человека.

Об этом в интервью телеканалу Ukrlife.TV заявил экс-глава праворадикальной организации УНА-УНСО Дмитрий Корчинский, ранее объявленный в России в розыск за участие в войне на Кавказе на стороне чеченских сепаратистов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Без военного положения мы жили четыре года, все были страшно не удовлетворены. Теперь поживем с военным положением немного. Возможно, это будет интереснее и лучше.

Плохо, что это не настоящее военное положение. Вот что беспокоит.

Ясно, что хотелось бы патрулей, арестов, внесудебных расправ, военно-полевых судов, ограничения прав граждан. Где оно, покажите нам, наконец, это?

Где эти военные машины, которые въезжают в имения на Конча-Заспе? Где люди, которых вешают за ноги на стволах танков? Все эти олигархи, все эти враги, агентура врага? Где массовые расстрелы? Где по-настоящему нарушение прав человека? Нет»,- сокрушается Корчинский.