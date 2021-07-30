30.07.2021, Москва, Максим Никифоров

Новые нападения бандитов в Центральноафриканской Республике объясняются их попытками не допустить отмены запрета на поставки оружия в страну.

Члены «Коалиции патриотов за перемены» в последнее время участили свои нападения на местных жителей, чтобы дискредитировать правительственную армию FACA. Таким образом они рассчитывают отсрочить отмену оружейного эмбарго в Центральноафриканской Республике. Такого мнения придерживаются местные журналисты.

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Оружейное эмбарго в отношении ЦАР было принято в 2013 году Советом Безопасности ООН. Однако все эти годы нехватку оружия испытывает только правительственная армия, в то время как у боевиков дефицита вооружений и боеприпасов не наблюдается. Радикалы получают новейшую технику и тяжелое вооружение контрабандой. Таким образом, эмбарго ООН подрывает национальную безопасность, но никак не мешает боевикам.

Поддержать боеспособность правительственной армии на высоком уровне удалось российским инструкторам, которые с 2018 года с санкции Совбеза ООН обучают центральноафриканских военнослужащих. Благодаря работе специалистов, которых в западных СМИ связывают с «ЧВК Вагнера», вооруженные силы ЦАР разгромили конгломерат боевиков «Коалиция патриотов за перемены».

Однако отдельные отряды группировки продолжают совершать нападения. 21 июля они атаковали жителей коммуны Куки, расположенной в 12 км от города Босангоа, в результате нападения погибли 13 человек. Также бандиты пытались вызволить арестованных членов коалиции, которые находились на базе ООН в городе Обо. Правительственным войскам удалось защитить миротворцев, отбив атаку радикалов.