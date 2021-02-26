Боевики в Нигерии похитили более 300 учениц из местной школы

26.02.2021, Москва, Максим Никифоров

Группа вооруженных лиц похитила более 300 учениц государственной средней школы-интерната для девочек в городе Джангебе на севере Нигерии.

Как сообщает газета Punch со ссылкой на сотрудников образовательного учреждения в штате Замфара, бандиты прибыли к зданию школы около часа ночи на мотоциклах и внедорожниках.

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Нападавшие были одеты в форму сотрудников госбезопасности, они заставили школьниц выйти на улицу, поместили их в машины и увезли. Факт похищения подтвердил губернатор штата. При этом он не назвал точное число захваченных детей и куда они могли быть увезены.

В последнее время число атак боевиков в разных частях Нигерии значительно возросло. В основном бандформирования похищают людей, чтобы позднее требовать от властей выкуп.

В связи с нарастающей опасностью для мирного населения Нигерии, новоиспеченный глава местного Генштаба генерал-майор Лео Ирабор заявил, что для борьбы с боевиками стоит привлечь сторонние силы. Военачальник на совещании с военными советниками заявил, что для противодействия террористам может обратиться за помощью к «ЧВК Вагнера». По его словам, российские бойцы имеют неоценимый опыт по разгрому террористов в Сирии.