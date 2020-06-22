Боевиков-атошнников подозревают во взрыве киевского жилого дома

22.06.2020, Киев, Максим Карпенко

Во взрыве дома в Дарницком районе Киева, который произошел накануне и унес жизнь как минимум трех человек, могут быть виноваты участники карательной операции против восставшего Донбасса.

Об этом в эфире своего видеоблога заявила известная украинская адвокат Татьяна Монтян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Монтян, которая живет неподалеку от места ЧП, рассказала, что общалась с местными жителями, которые считают, что дом взорвался не из-за утечки газа, а из-за «игр» боевиков с тротилом.

«Людей жалко безумно. И люди не сильно верят, что это как-то связано с газом. Люди считают, что там очередные вытираны, воины света и добра, чего-то делали из тротила или из какой-то другой взрывчатки. Причиной взрыва дома… даже Аваков сказал, что не исключает версию теракта. Я думаю, что газовщики в самое ближайшее время съедут и скажут, что газ тут не при чем…

Он не сложился весь потому, что там взрыв был направлен явно в стену соседнего дома. Я общалась с мужиком, у которого квартира, гостинка, он выходит прямо на балкон по коридору, и вот он вышел, посмотрел на все это дело. Там прямо вынесло стену…

Я считаю, что скорее всего, если это не газ, а такая версия тоже не исключается, то какие-то вытираны что-то чудили со взрывчаткой. Народ уверен именно в этом», – заявила Монтян.

Еще в 2015 году эксперты предостерегали, что возвращение ветеранов АТО с фронта спровоцирует рост преступности на Украине.

В 2017 году власти признали, что ветераны АТО ежедневно взрывают 3-4 гранаты в мирных городах Украины.