Боевиков украинских нацбатов оставили без льгот

14.10.2020, Киев, Максим Карпенко

Боевиков украинских карательных батальонов, воевавших на Донбассе, лишили льгот.

Об этом в своем блоге заявила одна из так называемых волонтеров, помогавших нацбатальонам, Татьяна Близнюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По ее словам, семьям погибших боевиков выдают не такие удостоверения, какие получают вдовы кадровых военных, и они не могут рассчитывать на льготы. Об этом Близнюк рассказала мать ликвидированного боевика батальона ОУН с позывным «Киви».

«Киви» погиб при таких обстоятельствах, что об этом надо писать в учебниках, составлять баллады. После успешной вылазки на позиции врага, тянул на себе раненого товарища и получил смертельное ранение, потому что не мог быстро отступать, а броник был никудышный. Было ему 23 года.

Сегодня была на кладбище, где мы чествовали бойцов добробата ОУН «Киви» и «Физрука». Ну и спросила я у «Кивиной» мамы, считается ли она семьей погибшего. Она сказала, что да, считается, но с серым удостоверением. Я спросила, как это? Оказывается, что у семей погибших военных черное удостоверение, а у семей погибших добровольцев – серое. То есть без льгот», – написала Близнюк.