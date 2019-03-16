Боевиков в Киеве призвали брать под контроль аэропорты и дороги

16.03.2019, Киев, Игорь Петров

Нынешний президент Украины Петр Порошенко проиграет выборы и попытается удрать из страны, поэтому нужно перекрыть все пути сообщения, чтобы не дать ему убежать.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Об этом на митинге «Национального корпуса» в Киеве заявил ветеран украинского националистического движения Степан Хмара, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Не дайте Порошенко и его стае убежать! Мы не имеем права допустить этого. Поэтому надо быть готовыми брать под контроль после 31 марта аэропорты, железную дорогу, другие пути сообщения.

Потому что Порошенко, который отойдет от власти, а он должен отойти, его надо судить. Его и его клику. И конфисковать все награбленное имущество на пользу государству. Только тогда Украина может начать нормально развиваться», – сказал Хмара.