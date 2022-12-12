«Боевиков ВСУ похоронят в канаве, а их матерей лишат церкви» – Корнилов

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Православные военные ВСУ должны понимать, что пока они воюют, их родителей преследуют по религиозному признаку и лишают возможности отпевать погибших сыновей.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил историк и политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что сейчас творится на Украине вокруг православия, мы должны использовать для агитационной работы в частях ВСУ. Есть видео, когда мама просит не закрывать церковь, не преследовать батюшку, пока она не сможет отпеть своего погибшего в ВСУ сына. «Дайте мне сначала отпеть» – говорит она», – сказал Корнилов.

В студии показали соответствующее видео, где женщина умоляет дать ей отпеть погибшего сына в своей церкви, на что один из рейдеров говорит, что нет «вашего или нашего» храма.

«Ваш – есть. Там падре Назарий», – отвечает убитая горем мать.

Корнилов отметил, что такие примеры необходимо использовать, чтобы открыть украинским военным глаза на происходящее.

«Кстати, а тех погибших православных бойцов ВСУ нужно перепевать?», – уточнил ведущий Владимир Соловьёв.

«Я о чём и говорю. Им нужно объяснять, что пока вы тут воюете, ваших матерей лишают церкви там, вас не смогут они даже отпеть, если вы погибнете, вас просто сбросят в канаву и никаких следов не оставят, а ваших родителей ещё будут преследовать по религиозному принципу», – ответил политолог.