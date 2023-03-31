Боевиков-змагаров начали готовить к вторжению в Белоруссию

Елена Острякова.  
31.03.2023 13:58
  (Мск) , Москва
Просмотров: 275
 
Белоруссия, Война, Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Украина


Запад готовит план по открытию второго фронта против Белоруссии путем вторжения боевиков из местной оппозиции, подкрепленных силами НАТО.

Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил сегодня, зачитывая послание к белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад готовит план по открытию второго фронта против Белоруссии путем вторжения боевиков из местной...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Полным ходом идет формирование неких полков, хоругвий, легионов для последующего переворота в Беларуси. Придет время, мы вам выложим это все. Сегодня идет кропотливая закрытая работа. Но поверьте на слово, я вас никогда не обманывал, они готовятся вторгнуться на территорию Белоруссии для уничтожения нашей страны. Делают из наших беглых боевиков, а по-простому, бандитов, которых не жалко. Первый опыт они сегодня получают в Украине, правда больше как пушечное мясо», – сказал Лукашенко.

По его словам, на закрытых совещания НАТО звучат заявления об открытии второго фронта.

О том, что это не пустые слова, по мнению белорусского президента, свидетельствует ускоренная милитаризация Польши. Эта страна в 2023 году увеличила свой военный бюджет на 70% до 21 миллиарда евро, а в 2024 он составит – 28 миллиардов.

Польша уже закупила 366 танков «Абрамс» и 100 «Черных пантер», 900 самоходных гаубиц 38 РСЗО «Хаймерс», 50 ПТРК «Джавелин» 1,5 тысячи БМП «Барсук» . Численность польской армии возросла в 2 раза да 300 тысяч. Кроме того, продолжается переброска в Польшу натовских вооружений.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Март 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть