Боевиков-змагаров начали готовить к вторжению в Белоруссию

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Запад готовит план по открытию второго фронта против Белоруссии путем вторжения боевиков из местной оппозиции, подкрепленных силами НАТО.

Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил сегодня, зачитывая послание к белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Полным ходом идет формирование неких полков, хоругвий, легионов для последующего переворота в Беларуси. Придет время, мы вам выложим это все. Сегодня идет кропотливая закрытая работа. Но поверьте на слово, я вас никогда не обманывал, они готовятся вторгнуться на территорию Белоруссии для уничтожения нашей страны. Делают из наших беглых боевиков, а по-простому, бандитов, которых не жалко. Первый опыт они сегодня получают в Украине, правда больше как пушечное мясо», – сказал Лукашенко.

По его словам, на закрытых совещания НАТО звучат заявления об открытии второго фронта.

О том, что это не пустые слова, по мнению белорусского президента, свидетельствует ускоренная милитаризация Польши. Эта страна в 2023 году увеличила свой военный бюджет на 70% до 21 миллиарда евро, а в 2024 он составит – 28 миллиардов.

Польша уже закупила 366 танков «Абрамс» и 100 «Черных пантер», 900 самоходных гаубиц 38 РСЗО «Хаймерс», 50 ПТРК «Джавелин» 1,5 тысячи БМП «Барсук» . Численность польской армии возросла в 2 раза да 300 тысяч. Кроме того, продолжается переброска в Польшу натовских вооружений.