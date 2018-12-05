Боевику-правосеку грозит пожизненное за теракт в Мукачево

05.12.2018, Киев, Семен Дорошенко

В суд направлен обвинительный акт в отношении боевика “Правого сектора” за совершение террористического акта в городе Мукачево Закарпатской области, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

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“…03.12.2018 завершено досудебное расследование и направлено в суд обвинительный акт по ранее объявленному в розыск и задержанному представителю ДУК ВПР “Правый сектор”, который на протяжении 2014-2015 годов в составе банды совершил ряд особо тяжких и тяжких преступлений, в том числе 11.07.2015 совершил террористический акт в г. Мукачево, повлекшее гибель человека и других преступлений на территории Львовской и Закарпатской областей”, – говорится в сообщении.

Действия подозреваемого квалифицированы по 15 статьям Уголовного кодекса Украины. Среди них – террористический акт, незаконное лишение свободы, захват заложников, разбой, угроза убийством.

“За совершение особо тяжких преступлений предусмотрена уголовная ответственность в виде пожизненного заключения и лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества”, – уточнили в ГПУ.

Напомним, 11 июля 2015 года в Мукачево Закарпатской области на территории оздоровительно-спортивного клуба “Антарес” произошла перестрелка с участием боевиков “Правого сектора”. В связи с перестрелкой в Мукачево прокуратурой начато расследование по факту создания преступной организации и террористического акта.

Кроме того, ранее в этом деле в суд направили обвинительные акты в отношении четырех боевиков “Правого сектора”.