«Боевое братство». Американский наемник излил желчь на украинских коллег

Елена Острякова.  
28.02.2024 16:57
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Украинское командование не доверяет легионерам. И это приводит к потерям среди них.

Об этом американский наемник, служивший в силах специального назначения, ГУР Джейсон Фриман заявил в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым (Вованом и Лексусом), позвонившими ему от имени бывшего президента Украины Петра Порошенко, который якобя набирает свою ЧВК, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинское командование не доверяет легионерам. И это приводит к потерям среди них. Об этом...

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«Мне столько раз говорили: иностранцам доверять не стоит, они сливают слишком много информации. Потом мы узнаём, что это украинские ребята слили информацию. А поскольку они не сообщают нам информацию, мы выходим на поле боя, не зная, с чем имеем дело. Это вызывает кучу проблем, когда нас обстреливает танк с закрытых позиций в лесопосадке или минометная группа, расположившаяся там два дня назад. А нам не говорили. Так было постоянно», – пожаловался Фриман.

При этом он обвинил украинских офицеров в том, что они продают налево оружие.

«Оружие прячется и пропадает. Я встречал офицеров, продающих новое оружие. Артиллерия – это всегда то, что прячут. Ее всегда не хватает», – сказал Фриман.

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