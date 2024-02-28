Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинское командование не доверяет легионерам. И это приводит к потерям среди них.

Об этом американский наемник, служивший в силах специального назначения, ГУР Джейсон Фриман заявил в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым (Вованом и Лексусом), позвонившими ему от имени бывшего президента Украины Петра Порошенко, который якобя набирает свою ЧВК, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Мне столько раз говорили: иностранцам доверять не стоит, они сливают слишком много информации. Потом мы узнаём, что это украинские ребята слили информацию. А поскольку они не сообщают нам информацию, мы выходим на поле боя, не зная, с чем имеем дело. Это вызывает кучу проблем, когда нас обстреливает танк с закрытых позиций в лесопосадке или минометная группа, расположившаяся там два дня назад. А нам не говорили. Так было постоянно», – пожаловался Фриман.

При этом он обвинил украинских офицеров в том, что они продают налево оружие.

«Оружие прячется и пропадает. Я встречал офицеров, продающих новое оружие. Артиллерия – это всегда то, что прячут. Ее всегда не хватает», – сказал Фриман.