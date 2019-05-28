28.05.2019, Донецк, Александр Гусар
 
Вооруженные силы, Донбасс, Украина
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Боевой беспилотник ВСУ ранил мирную жительницу ДНР

Украинские военные с помощью беспилотника нанесли удар по жилому дому на территории ДНР. В результате взрыва получила ранения пожилая женщина.

Об этом сегодня во время брифинга рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, кроме обстрелов населенных пунктов и разрушений жилых домов мирных жителей, украинские боевики 53-й бригады ВСУ, используя БПЛА, переоборудованный под ударный, совершили очередное преступление против жителей Донбасса.

«В результате попадания самодельного взрывного устройства в жилой дом по адресу Покидько 13 в населённом пункте Горловка, осколочное ранение средней тяжести получила пожилая женщина», – сообщил Даниил Безсонов.

 

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