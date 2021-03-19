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19.03.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, ЛГБТ, Политика, Украина
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Боевой гей батальона «Донбасс» рассказал, как попал под раздачу «сепаров»

Новости Украины

В феврале 2015 года подразделения Нацгвардии, располагавшиеся в Мариуполе, состояло не из добровольцев, а необстрелянных призывников.

Об этом в эфире украинского YouTube-канала «Новости Донбасса» заявил экс-боевик батальона «Донбасс», председатель «объединения ЛГБТ-военных» Виктор Пилипенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы в Мариуполь вошли в феврале 2015 года. Мы располагались в аэропорту вместе с НГУшной (Нацгвардия – ред.), какой-то рядовой частью, куда набирали не добровольцев. Видно было, как парни боялись, видно было, как много там было обычных украинцев, которых взяли и призвали. И растерянность в глазах почти у каждого.

Потом, когда мы заезжали в первый раз на наши позиции, был туман, мы должны были заезжать ночью. Трудно было передвигаться. Первая часть колоны заехала на позиции «Маяк» повернула туда, куда было нужно, а другая часть колоны заехала прямо на позиции боевиков, позиции террористов.

И там погиб «Царь» – позывной, наш старшина, человек которого я очень хорошо знал, накануне я с ним разговаривал о его пасеке, о его мёде. И тут его убивает снайпер. В том же бою погиб герой Украины Усач, мужичок интеллигентный, очень интеллигентный мужчина, который учил нас стрелять с РПГ, который передавал нам опыт Иловайска. Он в Иловайске подбил 2 единицы боевой техники», – рассказал Пилипенко.

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