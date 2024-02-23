Боевой лётчик рассказал, как относятся в ВКС РФ к появлению на фронте F-16

Самолеты F-16, поставок которых на Украине ждут уже этим летом, могут составить конкуренцию в небе, вопрос только в количестве авиатехники. Для сил ПВО F-16 – такая же цель, как другие самолеты, с которых идет запуск ракет по Крыму.

Об этом в эфире «Крым 24» рассказал летчик с позывным «Баритон», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это машина, которая предназначена для убийства. Это один из тех самолётов, который может составить непростую конкуренцию нашим лётчикам. Но хочу отметить, что – в каком количестве поступит эта авиационная техника? Мы видели Abrams на видео, но не то, чтобы их остовов – их следа нет на «передке». Это медийное нагнетание. Нужно понимать, что противник, его союзники, его кураторы – не перестанут насыщать его современными в кавычках видами оружия, чтобы дальше подогревать этот конфликт, и чтобы, к сожалению, дальше братские народы проливали кровь друг друга», – отметил «Баритон».

Крымский военный волонтер и блогер Александр Талипов добавил, что отечественная ПВО готова к встрече с новой натовской техникой.

«С нетерпением ждут наши средства ПВО F-16. Потому что сейчас, в основном, не авиация сбивает авиацию, а ПВО. И ракетные удары, которые наносятся по Крыму, наносятся с самолётов Су-24, которые взлетают с территории Украины. И большую часть этих самолётов сбивает наше ПВО. Я лично общаюсь с этими ребятами, на связи с ними. Они не видят, как таковой, угрозу от F-16. Лично я не хочу преуменьшать его достоинство, но они говорят: это довольно старый самолёт, и существенно изменить ситуацию на поле боя они не смогут. Я приведу пример: у нас один крымский расчёт сбил 24 самолёта. Это гораздо больше, чем авиация сбивает авиацию. И они работают на наших средствах ПВО, при этом фиксируют все самолёты, которые взлетают на момент запуска ракет, и в этот момент они по ним отрабатывают и на таком расстоянии сбивают. Ведь раньше с 350 км Storm Shadow работала по Крыму. Сейчас они вынуждено увеличили дальность этих ракет больше 500 км, и они уже с 600 км работают. Всё равно их достают. Поэтому передаю слова ПВО: с нетерпением ждут F-16, чтобы себе набить новую сбитую натовскую технику», – подчеркнул Талипов.