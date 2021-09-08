Боевой Лошак. Выкормыш Гусинского попался на ино-агентской деятельности

08.09.2021 19:57 (Мск), Москва, Александр Ростовцев

3 сентября на сайте Russia Today вышла статья «Закадровый голос: как российские журналисты на американские деньги готовят фильм о «русских хакерах», «главным героем» которой является давно ушедший в тень, но всё ещё активный носитель и пропагандист либерально-фашистских идей, журналист Андрей Лошак.

По данным RT со ссылкой на имеющиеся в распоряжении издания документы, демократы-байденовцы подписали Лошака на создание очередной фальшивки о «русских хакерах, вмешивающихся в американские выборы», причём в основу «внутреннего расследования» заложена протухшая тема президентских выборов 2016 года, в результате которых победил Дональд Трамп.

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По информации RT, с начала 2020 года Андрей Лошак готовит к выпуску пятисерийный «документальный» фильм на заданную тему. По словам источника редакции, генеральными спонсорами будущего кинопасквиля выступают две зарубежные компании: Believe Media, находящаяся в Лос-Анджелесе (США), и The Mill (Великобритания).

Главным подрядчиком и получателем траншей от заказчиков выступает российская компания «Стереотактик.ПРО».

Если вспомнить, что доказательства вмешательства «хакеров ГРУ» так и не было обнаружено специальной следственной группой ФБР, глава которой был вынужден признать этот досадный факт с оговоркой «но вмешательство точно было», «расследование» Лошака и «Стереотактик.ПРО» следует расценивать как клевету и помощь в фабрикации заведомо ложных сведений против России.

По данным журналистов RT, в феврале-марте 2020 года «Стереотактик.ПРО» получила от американской компании транши на общую сумму 6 832 700 рублей. В мае 2021 года от британской компании The Mill была перечислена сумма €56 210. В расчётных ведомостях организации «Стереотактик.ПРО» Лошак значится как сценарист проекта. Ежемесячный перевод за услуги сценариста фильма «про хакеров» – 148 860 рублей.

В распоряжении RT имеются видеоматериалы, снятые при подготовке к фильму в виде нескольких многочасовых черновых записей интервью, данных представителем Секретной службы США Ричардом Ла Тулипом бывшему журналисту-расследователю газеты The Washington Post Брайану Кребсу.

Разговор крутится вокруг да около, постоянно съезжая на отвлечённые темы, и собеседники потихоньку признают, что никакого российского вмешательства в американские выборы не было, и этот факт признан даже властями США, однако Россия неким загадочным образом умудряется «проникать в умы и сердца людей».

Помимо прочего выясняется, что хакерская группа Evil Corp, подозреваемая в подтасовке итогов выборов, внезапно является украинской, а пять или шесть её членов задерживались в США в 2011-2012 годах, причём один из её участников по прозвищу «Танк» приходится не то внуком, не то крестником одного из влиятельных региональных политиков Украины. Кто именно – спикеры не уточняют, но упоминают, что «Танк», как родственник «уважаемого человека», был вскоре отпущен на свободу.

Ссылаясь на перехват спецслужбами переписки хакеров в мессенджере Jabber, сотрудник Секретной службы США сообщает журналисту, что среди команды Evil Corp были зафиксированы также россияне, британцы и граждане скандинавских государств, так что «хакеры ГРУ» подобрались с бору по сосенке и назвать их «чисто российскими» не поворачивается язык при всём желании.

По данным RT, работа над фильмом давно закончена и последний транш от иностранных заказчиков «Стереотактик.ПРО» получила ещё в апреле, зато предварительный показ готового материала запланирован на осень, в преддверии единого дня голосования.

Что такое этот самый Андрей Лошак?

Это человечек из «старого» НТВ, начинавший администратором в проекте «Намедни» известного либерального деятеля Леонида Парфёнова.

Лошак на НТВ

По сути – «золотой мальчик», мажор, из журналисткого клана Лошаков. Дядя, Виктор Лошак, долгое время работал в крупных советских изданиях «Moscow News» и «Огонёк». Последние (почти) 30 лет является одним из руководителей издательского дома «КоммерсантЪ». Двоюродная сестра, Анна Монгайт-Лошак – персонаж упоротой либертарианки из анекдота, работает говорящей головой на телеканале «Дождь».

Обладатель каких-то стютюэток «за лучшую журналистику», которыми свои награждают своих в узком кругу.

Лошак продолжил трудиться на НТВ и после ухода оттуда Парфёнова и других видных «прорабов» российского либерализма, клевавших корм повышенной жирности с ладошки олигарха Гусинского. С 2013 года Лошак ушёл на вольные хлеба, тщательно избегая сотрудничества с федеральными каналами, и с тех пор считается «независимым журналистом».

«Независимость» при этом выглядит довольно-таки странно, поскольку Лошак выбрал стезёй сотрудничество с иноагентами, такими как телеканал «Дождь» и «Радио Свобода/Свободная Европа», от которой, кстати, только за 2018-2019 годы бывший «парфёновец» получил на мутной основе неплохие 4,3 миллиона рублей.

Политические взгляды – упоротая либерда и «навальнёнок», гордящийся «болотным» прошлым, активно топит в защиту осужденного либерал-педофила Дмитриева из карельского «Мемориала» (рыбак рыбака и рука руку моет).

Лошак возле Госдепа

Сам Лошак неоднократно заявлял в прессе, что все эти уличные хороводы – дело пустое, ведущее в никуда, и как бы намекает, что пора бы от лозунгов и «боданий с ментами» перейти к чему-то более активному.

Для более полного понимания «богатого внутреннего мира» персонажа приведу всего одну его цитату из интервью изданию Colta, данному в преддверии президентских выборов 2018 года:

«…в 90-е было ощущение, что мы более-менее идем куда надо. Вся эта возня — «семья», Березовский, пьяный Ельцин — мне была глубоко отвратительна, но не мешала жить, а с появлением Путина я как-то интуитивно почувствовал, что сейчас начнется какая-то непоправимая х***я. Так и вышло. Но я постигал это эмпирически. Ни о каком прошлом опыте, ни о каких диссидентах не задумывался».

«Более-менее идём куда надо» – это прямиком в пропасть, но мажорчику Лошаку во времена правления Алкаша, «семьи» и «Берёзы» сладко пилось и сытно жралось, когда людям на производстве по девять месяцев не платили зарплату, их сыновьям в плену отрезали головы «ичкерийские партнёры Березовского по бизнесу», одиноких стариков убивали из-за квартир, а крупных и мелких предпринимателей «потрошили» «братки» из вчерашних борцов и боксёров.

Интересно и другое. В тот же день, вечером, «независимый журналист» Лошак тиснул в своей ленте Facebook ответ на расследование RT в фанфаронско-оскорбительном стиле, в котором назвал выведших его на чистую воду журналистов «доносчиками» и другими нелестными эпитетами.

Ответ получился слабым. Лошаку явно не понравилось упоминание его имени в одном ряду с иноагентами, так что он принялся путано и невнятно доказывать на примере изданиий «Проект» и «Медуза», работавших на деньги Сороса и Ходора, что они никакие не иноагенты, а такие себе «независимые издания, занимающиеся расследованиями».

Себя любимого Лошак тоже отмазывал, приводя нелепые доводы: «я не был в штате «Дождя», так какой из меня иноагент?» В «Стереотактик.ПРО», дескать, откуда RT взяли расчётные документы, «всего лишь снимались фильм о диджейке Нине Кравиц и реклама зубной пасты».

Прэлэстно, ну прэлэстно жэ! А для «Радио Свобода/Свободная Европа» Лошак, наверное, сюжеты о монументальной архитектуре Полинезии – от палеолита до наших дней – сфинктером ваял за 4,3 млн рублей.

Несмотря на браваду и оскорбления, было хорошо заметно, что Лошак напуган. И его наглая по форме заключительная фраза, адресованная некому «бывшему сотруднику российской госбезопасности, паразитирующему на русскоязычной киберпреступности», выглядит откровенным капитулянтством:

«Специальная пасхалочка для одного такого господина. Не нервничай ты так сильно, сериал выйдет после выборов в Госдуму. RT и тут наврали», – храбро заявил он в узком кругу единодумцев, старательно не замечающих расплывающегося коричневого пятна на штанах «героя дня». Смешной…