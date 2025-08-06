Боевой потенциал сгинул в 2023 году вместе с «контрнаступом» – полковник ВСУ

Вадим Москаленко.  
06.08.2025 19:59
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


У украинской армии для перехода в наступление нет ни условий, ни потенциала, ни резервов.

Об этом  в интервью «Украинской правде» заявил экс-комбриг 53 бригады ВСУ, полковник запаса Анатолий Козел с позывным «Купол», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

У украинской армии для перехода в наступление нет ни условий, ни потенциала, ни резервов....

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Укровояку начали раздражать настойчивые вопросы пропагандистки издания, есть ли ещё участки фронта, на которых ВСУ могут наступать, поскольку «нельзя же всё время стоять в обороне».

«Чтобы наступать, по военной науке, нужны условия для наступления, нужно создать наступательную группировку войск – и наступать! У нас есть резервы для создания наступательной группировки, как думаете? Если бригады не укомплектованы до 70-80%, а где-то и на уровне 50.

Чтобы наступать – надо подготовиться к наступлению, пишет Устав. У нас кто-то их создаёт, как думаете? У нас нет боевого потенциала сейчас наступать. Крайний наш боевой потенциал закончился на запорожском контрнаступлении, Работино, вот этот плацдарм, 2023 год», – огрызался в ответ Козел.

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