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У украинской армии для перехода в наступление нет ни условий, ни потенциала, ни резервов.

Об этом в интервью «Украинской правде» заявил экс-комбриг 53 бригады ВСУ, полковник запаса Анатолий Козел с позывным «Купол», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Укровояку начали раздражать настойчивые вопросы пропагандистки издания, есть ли ещё участки фронта, на которых ВСУ могут наступать, поскольку «нельзя же всё время стоять в обороне».