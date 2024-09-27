Боевой потенциал ВСУ полностью выдохся – Фаличев

Российские подразделения каждый день продвигаются вперёд, освобождая новые и новые населённые пункты и тесня противника.

Об этом на канале «Красная линия» заявил военный обозреватель, полковник в отставке Олег Фаличев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Оперативная обстановка складывается в пользу российской армии. На всех фронтах идет маленькое, но уверенное продвижение. Каждый день занимаются, освобождаются села или поселки. Это говорит о том, что в целом позиция российских войск на линии соприкосновения улучшилась – и каждый день улучшается.

Что касается Угледара, то наши войска взяли его в полукольцо. Единственная дорога, которая снабжает этот населенный пункт, находится под огневым контролем и огневым воздействием нашей армии», – отметил Фаличев.