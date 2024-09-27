Боевой потенциал ВСУ полностью выдохся – Фаличев

Максим Столяров.  
27.09.2024 17:42
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Российские подразделения каждый день продвигаются вперёд, освобождая новые и новые населённые пункты и тесня противника.

Об этом на канале «Красная линия» заявил военный обозреватель, полковник в отставке Олег Фаличев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российские подразделения каждый день продвигаются вперёд, освобождая новые и новые населённые пункты и тесня...

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«Оперативная обстановка складывается в пользу российской армии. На всех фронтах идет маленькое, но уверенное продвижение. Каждый день занимаются, освобождаются села или поселки. Это говорит о том, что в целом позиция российских войск на линии соприкосновения улучшилась – и каждый день улучшается.

Что касается Угледара, то наши войска взяли его в полукольцо. Единственная дорога, которая снабжает этот населенный пункт, находится под огневым контролем и огневым воздействием нашей армии», – отметил Фаличев.

«Есть такие же успехи на южном направлении, на Херсонском, на Донецком. Все это говорит о том, что противник постепенно, под натиском наших войск, сдает свои позиции. И тот боевой дух или боевой потенциал, который у него присутствовал, скажем, еще в начале этого лета – весной, полностью сдох, выдохся», – добавил эксперт.

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