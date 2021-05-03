Боевой союз Приднестровья и русской Одессы покончит с Украиной – политолог

03.05.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Приднестровье в 2014 году могло сыграть решающую роль, благодаря чему майданной власти не удалось бы задушить Русскую весну в Одессе.

Об этом в эфире «Радио Аврора» заявил российский журналист и политолог Алексей Кочетков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Одесситам всегда нужно быть уверенными, что Красная армия на подходе. Они замечательные люди, но это психология всё-таки такого портового города, они привыкли оставлять что-то про запас, в крайнем случае, уйдём в катакомбы. Но, вот, умереть всем до конца – тогда, кто же будет поднимать Одессу? – они массово не готовы. Они перевешали полицаев и пособников, когда Красная армия уже практически Одессу окружила. Это и сейчас повторится», – заверил политолог.

По его словам, весной 2014 года как раз Приднестровье могло оказаться такой «Красной армией» для Одессы.

«Если бы тогда Приднестровье хоть как-то намекнуло, что оно может прийти на помощь, а у Приднестровья тогда все возможности были Одессу спасти в тот момент. Потому что у них, в отличие от всей той швали, которая туда понаехала, была и армия, и техника своя, не российская.

А что такое Приднестровье – Тирасполь, Бендеры, Рыбница, это же плоть от плоти Одесская область. Это часть Одесской области, которую отрезали насильственно от Одессы и присоединили к Молдавии, чтобы укреплять там одесским пролетариатом молдавское крестьянство.

Связи между Одессой и Тирасполем они намного сильнее, чем связи между Одессой и Киевом или Тирасполем и Кишинёвом. Это родственники, там настолько всё повязано, и вот то, что они не приняли участия в этом, для меня загадка», – объяснил Кочетков.

«В тот момент могло всё бы начаться. Конечно, они в условиях полной блокады, они доживают. Но Одесская Народная Республика вместе с Приднестровьем – это была бы единица, у которой был бы выход к морю. Это же точно не заблокировано со всех сторон», – добавил эксперт.