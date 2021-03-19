Боевой украинский гей Портников потребовал крепить оборону Мариуполя

19.03.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украинцы должны понимать, что следующие 30-40 лет они проведут в условиях военного противостояния с Россией, поэтому либо должны присоединиться к общему делу обороны, либо покинуть страну.

Об этом в эфире интернет-канала «Апостроф» заявил скандальный украинский пропагандист Виталий Портников, получивший известность во времена Евромайдана как участник гей-скандала, снятого скрытой камерой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Портникова, при этом в стране должна быть создана такая армия, которая способна нанести противнику «невыносимые потери», чтобы его население взбунтовалось против войны.

«Мы должны понимать, что следующие десятилетия пройдут у нас в противостоянии с Российской Федерацией. Значит, что нам нужно? Сильные Вооруженные силы, сильные специальные службы, государство-крепость. Главный смысл существования государства – постоянная оборона от возможного нападения Российской Федерации. Большая часть денег вкладывается в военный бюджет. Профессиональная контрактная армия – то есть, идея должна быть такой. Разработка новых видов вооружения, ракетные войска. Идея должна быть такой, что мы удерживаем ту территорию, которая у нас есть, осознавая, что можем понести новые территориальные потери.

И удержание этой территории – это если агрессор решит на нас нападать, скажем, решит возобновить территориальную целостность Донецкой народной республики и завоевать Мариуполь, Краматорск, Славянск, еще что-то, то он должен понести такие потери, которые были бы непосильными с точки зрения общественного мнения. То есть, чтобы была массовая гибель живой силы агрессора.

Вот, мы можем понять, как это делать: современное оружие, дроны – это то, то делал Азербайджан во время Карабахской войны. И четкое понимание общества. Или ты тут живешь и воюешь, или ты отсюда выезжаешь и живешь спокойной жизнью в других странах мира, по крайней мере, не мешаешь другим отстаивать это государство. То есть, чемодан-вокзал-уютная жизнь или живешь тут и понимаешь, что ты и твои дети будут жить в борьбе, в противостоянии, в кризисе, в крови, потерях и проблемах. Это судьба каждого украинца в ближайшие 30-40 лет», – заявил Портников.