«Боевые действия на территории Приднестровья уже начались» – Дмитрий Соин

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Затянувшаяся прелюдия к битве за Приднестровье наконец начинает выходить на финишную прямую.

Об этом рассказал в своём видеоблоге военный эксперт, в прошлом майор госбезопасности ПМР, профессор Дмитрий Соин.

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Он напомнил о своём недавнем прогнозе обострения ситуации вокруг Приднестровья по итогам событий в Нагорном Карабахе.

«Тем самым внешним акторам, которые заинтересованы в изоляции России, в ликвидации ее анклавов, вполне логично взяться и за Приднестровье, потому что оно зажато между Украиной и Молдовой, и геополитически очень уязвимо», – отметил эксперт.

Он также обратил внимание, что в Приднестровье живёт 250 тысяч граждан России, ещё примерно столько же людей, которые не обладают российским гражданством, но попадают под определение «соотечественники». Там же находится ограниченная группа войск российской армии, охраняющая российские склады с боеприпасами, ну и, в конце концов, российские миротворцы.

«Всё это делает Приднестровье не пророссийским, а конкретно российским анклавом на берегу Днестра. К тому же, геополитически Приднестровье вытянуто вдоль берега Днестра и ломает всю натовскую логистику поставок техники и боеприпасов для ВСУ», – подчеркнул Соин. По его словам, все предыдущие попытки – и террористических актов, и блокад, и задержания каких-то деятелей из Приднестровья, – всё это выглядит комариными укусами на фоне падения тяжёлой ракеты комплекса С-300 на село Кицканы, расположенное в 5 километрах от центра Тирасполя. «Сейчас разбираются, чья именно это была ракета, но, судя по тому, что активно работала ПВО Украины в ту же ночь, потому что был нанесён удар ВКС России по одесскому порту, то здесь, по сути, второго и даже третьего мнения быть не может. Эта ракета – украинская», – подчеркнул Соин.

По его словам, это можно было бы расценить как начало боевых действий.

«По сути, это и так начало боевых действий, когда ракеты падают на головы жителям. И чудом никто не пострадал, потому что ракета упала прямо в густонаселенном месте, но упала в огороде. Ещё бы влево-вправо, и она снесла бы дома жилые. И погиб бы не один человек – погибли бы десятки людей. А представьте, чтобы эта ракета упала на жилой дом или на какой-то важный объект бывшей 14-й армии России. И всё это вместе взятое говорит о том, что затянувшаяся прелюдия к битве за Приднестровье, наконец, начинает выходить на финишную прямую. И такая финишная прямая сводится к тому, что битва будет включать в себя и применение тяжёлых видов вооружения», – считает Дмитрий Соин.