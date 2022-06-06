Боевые действия – не помеха: на Украине хотят возобновить футбольные матчи на стадионах

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Новости Украины



Один из сервисов, транслирующий финальный матч отбора сборной Украины на чемпионат мира по футболу, пострадал предположительно от атаки российских хакеров.

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Во время трансляции матча Украина-Уэльс внезапно на платформе пошли российские новости.

«Друзья, хакерская атака. Горите в аду с*аные орки, просто горите в аду тв*ри. Желаю вам остаться без футбола навсегда – до конца ваших дней. Ублюдки», – прокомментировал ситуацию возмущенный свидомый комментатор Виктор Вацко.

Тем не менее, ни одна из российских хакерских группировок не взяла на себя ответственность за этот инцидент, что заставляет предположить, что возможно, это дело рук кого-то из местных противников украинского режима.

Тем временем на Украине хотят уже в августе возобновить регулярные футбольные матчи на стадионах страны несмотря на продолжающиеся боевые действия. Об этом в интервью Associated Press сообщил президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.

«Я говорил с нашим президентом Владимиром Зеленским о том, как важно, чтобы футбол отвлекал. В августе возобновим чемпионат Украины. Будем играть на всех уровнях: УПЛ, первая лига, вторая лига, женский чемпионат. На всех уровнях мы приступим к августу. Решение принято совместно с президентом Украины», – заявил Павелко.

Кроме того, Павелко встретился с президентом ФИФА Джанни Инфантино и президентом УЕФА Александром Чеферином, где обсудил возобновление чемпионатов в военное время, меры безопасности и поддержку футбольных союзов.

Он сообщил, что проведение матчей обсудят с военными и правительством, как это безопаснее организовать.