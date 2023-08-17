Боевые действия против России финансируются из РФ – депутат Госдумы

Елена Острякова .  
17.08.2023 18:19
  (Мск) , Москва
Просмотров: 302
 
Бизнес, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Торговля, Украина


Частные и государственные структуры России переводят в недружественные страны средства, которые затем идут на финансирование ВСУ.

Такое предположение в эфире телеканала «Царьград» высказал депутат Госдумы РФ экономист Михаил Делягин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Частные и государственные структуры России переводят в недружественные страны средства, которые затем идут на...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Можно предположить, что огромная часть боевых действий против РФ финансируется из РФ в денежной форме. Я думаю, что снаряды все-таки из России туда не везут, хотя оплата транзита газа, говорят, проводится исключительно добросовестно. Государственной компанией, не частной! И другие подобного рода вещи.

Ведь мы же знаем, что наши нефтяники «не имеют ни малейшего отношения» к тем заводам, которые снабжают нефтепродуктами ВСУ. Наверное, они нефть берут из воздуха? Наверное, это нефть каких-нибудь швейцарских нефтяников», – сказал Делягин.

Тот факт, что Центробанк России якобы пригрозил банкам, осуществляющим трансакции в недружественные страны отзывом лицензии, депутат считает маскировкой действий ЦБ РФ, всячески способствующего оттоку капиталов из страны.

«Между людьми, которые занимаются выводом капиталов в недружественные страны, существует конкуренция. Какие-то банки и брокеры оказались более значимыми, какие-то менее значимыми. Кому нужны конкуренты. Возможно, у тех людей, которые мне пишут, что Украину нельзя признать террористическим государством, иногда что-то прощелкивает в голове. Им говорят: ну давайте, хоть символически что-нибудь изобразите. Перед тем, как замутить «специальную валютную операцию» и всю страну поставить на уши, вполне кашерно и грамотно сказать: я сделал, провел беседу и строго пригрозил, свою миссию исполнил», – заключил Делягин.

По его информации, деньги выводятся через банки-прокладки в Арабских Эмиратах, а также через крупнейшие криптобиржи, расположенные в Москва-сити.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Август 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть