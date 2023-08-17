Боевые действия против России финансируются из РФ – депутат Госдумы

Частные и государственные структуры России переводят в недружественные страны средства, которые затем идут на финансирование ВСУ.

Такое предположение в эфире телеканала «Царьград» высказал депутат Госдумы РФ экономист Михаил Делягин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Можно предположить, что огромная часть боевых действий против РФ финансируется из РФ в денежной форме. Я думаю, что снаряды все-таки из России туда не везут, хотя оплата транзита газа, говорят, проводится исключительно добросовестно. Государственной компанией, не частной! И другие подобного рода вещи.

Ведь мы же знаем, что наши нефтяники «не имеют ни малейшего отношения» к тем заводам, которые снабжают нефтепродуктами ВСУ. Наверное, они нефть берут из воздуха? Наверное, это нефть каких-нибудь швейцарских нефтяников», – сказал Делягин.