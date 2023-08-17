Боевые действия против России финансируются из РФ – депутат Госдумы
Частные и государственные структуры России переводят в недружественные страны средства, которые затем идут на финансирование ВСУ.
Такое предположение в эфире телеканала «Царьград» высказал депутат Госдумы РФ экономист Михаил Делягин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Можно предположить, что огромная часть боевых действий против РФ финансируется из РФ в денежной форме. Я думаю, что снаряды все-таки из России туда не везут, хотя оплата транзита газа, говорят, проводится исключительно добросовестно. Государственной компанией, не частной! И другие подобного рода вещи.
Ведь мы же знаем, что наши нефтяники «не имеют ни малейшего отношения» к тем заводам, которые снабжают нефтепродуктами ВСУ. Наверное, они нефть берут из воздуха? Наверное, это нефть каких-нибудь швейцарских нефтяников», – сказал Делягин.
Тот факт, что Центробанк России якобы пригрозил банкам, осуществляющим трансакции в недружественные страны отзывом лицензии, депутат считает маскировкой действий ЦБ РФ, всячески способствующего оттоку капиталов из страны.
«Между людьми, которые занимаются выводом капиталов в недружественные страны, существует конкуренция. Какие-то банки и брокеры оказались более значимыми, какие-то менее значимыми. Кому нужны конкуренты. Возможно, у тех людей, которые мне пишут, что Украину нельзя признать террористическим государством, иногда что-то прощелкивает в голове. Им говорят: ну давайте, хоть символически что-нибудь изобразите. Перед тем, как замутить «специальную валютную операцию» и всю страну поставить на уши, вполне кашерно и грамотно сказать: я сделал, провел беседу и строго пригрозил, свою миссию исполнил», – заключил Делягин.
По его информации, деньги выводятся через банки-прокладки в Арабских Эмиратах, а также через крупнейшие криптобиржи, расположенные в Москва-сити.
Спасибо!
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