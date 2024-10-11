«Боевые действия закончатся – можно домик в Майами», – Гоблин-Пучков возмущен настроем «козлов» в элитах

Часть российской элиты всё ещё надеется на замирение с Западом и «слив» СВО.

Об этом в интервью блогеру Луке Ебкову заявил российский публицист, переводчик и блогер Дмитрий Пучков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Оказывается, даже сала своего не хватает. Оказывается, можно закрыть нам поступление картошки, и мы тут взвоем. Такого быть не должно. Картошка должна быть своя, и танки должны быть свои, и машины должны быть свои. Вот часть элиты хочет этого, а другая часть хочет встроиться в мировое сообщество. Но есть ли у этого мирового сообщества место для России? Есть. Только это место возле параши», – сказал Пучков.

«Страна поражена некой разновидностью шизофрении, когда часть представителей элиты хочет здесь обратно всё отстроить, чтобы мы были независимыми со всех сторон, чтобы у нас своя армия, у нас своя еда, у нас свои ископаемые, переработка и прочее-прочее.

Он возмутился, что среди российской элиты всё ещё мечтающих сбежать с награбленным и гостайнами в западные страны.

«А эти козлы, они постоянно: «Ой, сейчас все успокоится, боевые действия закончатся, сейчас все вернется, как было. Можно домик в Ницце, можно домик в Майами, здесь мы будем воровать деньги, а туда мы будем все вывозить, и там прекрасно себя чувствовать. Там наши детки живут и учатся». Можешь представить, чтобы детки Виссарионовича учились в Лондоне? Я как-то нет. Детки должны твои учиться в родной стране.

А можно представить, чтобы Виссарионович летал в Берлин, делал себе операции какие-то? Я нет. А вот Ельцину какие-то шунтирования делают американцы почему-то. Ты чего, падла, своих врачей вырастить не можешь, которые тебя даже в Кремле вылечить не могут, а что тогда про нас говорить, мы тут на земле? Мы решительно против подобного подхода.

Нам надо, чтобы все было свое, чтобы мы были могучие и сильные, чтобы мы любому могли ответить, в том числе какому-нибудь Байдену: «Нет, и все». Мы к этому идём, но недостаточно быстро. Если вчера еще могли быть рассуждения, нужен ли нам завод в Нижнем Тагиле, то сегодня попробуй рот открой и скажи, что не нужен завод.

Декларации о доходах и расходах должны совпадать. Особенно при условии тотальной компьютеризации, там табличка в Excel, заработал 10, потратил 35 – хоба, на 8 лет поехал, сразу, без разговоров. На маму записано, это мама у тебя со своей пенсией накопила, мама на 8 лет поехала, без разговоров.

Ты сюда зачем пришел? Служить? Есть такое понятие в русском языке. Родину защищать. Или воровать? Вор должен сидеть в тюрьме. А теперь посмотри на количество посадок. И всем предлагаю задуматься. За что товарищ Сталин всех стрелял? Просто так?» – резюмировал публицист.