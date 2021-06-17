«Боевые пловцы» сопровождают Аксенова по затопленной Керчи

17.06.2021, Симферополь, Максим Карпенко

Глава Крыма Сергей Аксенов посетил восточные регионы Крыма, которые в результате сильного наводнения оказались подтоплены. По данным городской администрации Керчи, вода залила 236 домов, городскую больницу, трансформаторные подстанции и много торговых объектов.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», в сети распространяются ролики с плавающими по улицам Керчи торговыми киосками и затопленными по крышу автомобилями.

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Популярности также набрал ролик, в котором глава республики обследует улицы города, сидя в лодке, а за ним быстро плывут несколько человек в специальных костюмах – то ли охранники, то ли сотрудники МЧС.

«В Керчи и Ленинском районе, Кировском, к сожалению, уровень осадков от 8 до 80 миллиметров. Самый большой – в городе Керчи. Добрались вплавь до больницы, посмотрели, какая ситуация. Затоплено огромное количество жилых помещений, коммерческих объектов, машины некоторые под крышу утоплены. Придётся долго разбираться с точки зрения помощи людям, компенсировать потери, которые люди понесли. В причинах разберёмся, никто без помощи не останется. Посещу все посёлки пострадавшие, Ленинский, Кировский, Белогорский район», – цитирует слова Аксенова его пресс-служба.

По информации спасателей, в ликвидации ЧС в Керчи задействованы 6 лодок, более 10 единиц крупной техники.