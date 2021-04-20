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20.04.2021, Москва, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Донбасс, Запад, Общество, Политика, Провокации, Россия, Украина
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«Бог любит Троицу» – Затулин пригласил Байдена к броску на русские грабли

Новости Украины

Россия не хочет войны, но готова в любой момент продемонстрировать силу для защиты своих национальных интересов. Хоть сегодня военная угроза отодвинулась от российских границ после телефонного разговора президентов США и РФ, но она не исчезла.

При этом, в случае эскалации, Украина рискует повторить судьбу Грузии 2008-го года и свою же собственную историю с потерей территорий в 2014-м.

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Об этом, выступая в Госдуме, заявил депутат, руководитель Института стран СНГ Константин Затулин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Хотят ли русские войны? Нет, нет и еще раз нет. Но в стране и за рубежом должны знать – в России есть Президент, есть власть, есть единство в защите национальных интересов. Это и есть наша «страшная военная тайна» – решимость, если надо, продемонстрировать силу, хотя бы для того, чтобы ее не применять.

Уверен, что воду в Северо-Крымский канал для Крыма мы вернем не раньше, чем объявим о развороте Десны и Днепра на своей территории. Другого не остается, чтобы остановить эскалацию и унижение наших людей.

Военная угроза отодвинулась, но не ушла. Американцы думают, что с Россией можно разыграть старую сказочку про «кнут и пряник» (приглашение на переговоры и одновременное объявление новых санкций). Толкают вперед, вслед за Украиной, других своих марионеток: чехи вспомнили о «взрыве складов» в 2014 году и высылают наших дипломатов. Все это мы уже видели, все это уже проходили…

Время трусости и предательства не извлечь из нафталина. Свидетельство тому: и принуждение Грузии к миру в 2008-м, и возвращение Севастополя и Крыма в родную гавань в 2014-м. Хотите снова наступить на грабли? Что ж, Бог любит троицу», – заявил Затулин.


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