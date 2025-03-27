Бог шельму метит. Среди протестующих в Сербии стремительно распространяется чесотка

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В нескольких факультетах Белградского университета, заблокированных протестующими студентами и преподавателями, начала распространяться чесотка.

Дело в том, что участники протестных акций уже несколько месяцев живут там, пренебрегая нормами гигиены, передаёт корреспондент «ПоитНавигатора».

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Находясь в вузовских помещениях, протестующие не допускают туда никого, кроме участников акций, в том числе и тех, кто занимается санобработкой помещений. Из-за постоянного контакта с вузовцами чесотка появилась и в нескольких средних школах Белграда, чьи ученики и преподаватели также активно участвуют в протестных мероприятиях.

При этом в городе Валево местные майданщики пошли дальше белградских и на своем комитете решили не пускать в город главных редакторов и представителей журналистских коллективов нескольких проправительственных медиа. Речь идёт о главреде «Информер ТВ» Драгане Вучичевиче и владельце «Пинк ТВ» Желько Митровиче, а также журналистах этих телеканалов.

При этом, как сообщают прозападные телеканалы Nova и N1, протестующие ожидают, что «лица, ответственные за распространение лжи, будут привлечены к ответственности перед законом». Речь идет об обличительных репортажах, где участники антиправительственных акций представлены не в самом лучшем свете.

В свою очередь, председатель Сербской радикальной партии Воислав Шешель заявил, выступая в программе «Прва Тема» на телеканале TВ Прва, что бывший его однопартиец, а ныне президент Сербии Александр Вучич точно не убежит из Сербии.