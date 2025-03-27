Бог шельму метит. Среди протестующих в Сербии стремительно распространяется чесотка

Алексей Топоров.  
27.03.2025 22:23
  (Мск) , Белград
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Балканы, Беспорядки, Дзен, Майдан, Медицина, Общество, Политика, Россия, Сербия, Скандал


В нескольких факультетах Белградского университета, заблокированных протестующими студентами и преподавателями, начала распространяться чесотка.

Дело в том, что участники протестных акций уже несколько месяцев живут там, пренебрегая нормами гигиены, передаёт корреспондент «ПоитНавигатора».

В нескольких факультетах Белградского университета, заблокированных протестующими студентами и преподавателями, начала распространяться чесотка. Дело...

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Находясь в вузовских помещениях, протестующие не допускают туда никого, кроме участников акций, в том числе и тех, кто занимается санобработкой помещений. Из-за постоянного контакта с вузовцами чесотка появилась и в нескольких средних школах Белграда, чьи ученики и преподаватели также активно участвуют в протестных мероприятиях.

При этом в городе Валево местные майданщики пошли дальше белградских и на своем комитете решили не пускать в город главных редакторов и представителей журналистских коллективов нескольких проправительственных медиа. Речь идёт о главреде «Информер ТВ» Драгане Вучичевиче и владельце «Пинк ТВ» Желько Митровиче, а также журналистах этих телеканалов.

При этом, как сообщают прозападные телеканалы Nova и N1, протестующие ожидают, что «лица, ответственные за распространение лжи, будут привлечены к ответственности перед законом». Речь идет об обличительных репортажах, где участники антиправительственных акций представлены не в самом лучшем свете.

В свою очередь, председатель Сербской радикальной партии Воислав Шешель заявил, выступая в программе «Прва Тема» на телеканале TВ Прва, что бывший его однопартиец, а ныне президент Сербии Александр Вучич точно не убежит из Сербии.

«Он останется последовательным и будет бороться до конца. В этой борьбе ему не хватает поддержки внутри собственной партии, там есть много людей, которые ждут чья возьмёт.

Он знает, каковы намерения, каковы цели этих протестов, но он был слишком снисходителен в своих действиях, когда режиму нужно кого-то арестовать…

Он должен ужесточить свои действия, у него нет прямых полномочий, он является формальным главой исполнительной власти государства. Я поддерживаю его в борьбе с этой нечистью, но он слишком снисходителен», – отметил политик.

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