Бога тактической медицины Евича не решились отправить под суд

Суд в Калужской области не принял протокол о дискредитации ВС РФ в отношении военного хирурга Юрия Евича.

Дело возвращено без рассмотрения, как следует из картотеки суда, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Дело о дискредитации вооруженных сил было возбуждено после прочитанной Евичем на Сахалине сотрудникам Росгвардии лекции по тактической медицине. Один из сотрудников МВД, слушавший лекцию, увидел в словах Евича «негативную оценку» российской армии.

В интервью телеканалу «Калуге 24» Евич рассказал, что заявителя возмутила фраза: «вот сейчас японцы высадятся на Сахалин, а вы, местные активисты, не готовы свою Родину защищать». Кроме того, хирург высказался о недостаточных, по его мнению, темпах развития успехов в зоне СВО.

«На меня можно обижаться сколько угодно. Но словами вы ничего не докажете. Вы делом докажите. Освободите Украину, решите вопрос с Польшей», – сказал Евич.

Он считает, что «у многих врагов народа возникает желание использовать статью «дискредитация» для того, чтобы пересажать тех, кто критикует и предлагает исправление ситуации».

«Если после решения суда по мне последуют суды в отношении таких личностей одиозных, как Гребенщиков, Галкин, Пугачева, Ургант, которые поливают грязью Россию и при этом черпают деньги из нашего кошелька, все станет на свои места», – сказал Евич.

Он не считает нападение Японии фантастическим сценарием.

«Военный бюджет японцев составляет 250 миллиардов долларов. Зачем им такой военный бюджет? Против кого они собираются воевать? Против Китая? Как бы не так! Против нас, разумеется. Я сказал, что в случае вторжения Японии на Сахалин российская армия не сможет оперативно прийти на помощь, поскольку застряла на Украине. Я обратил внимание слушателей на то, что местные чиновники ничего не делают для подготовки территориальной обороны», – сказал Евич.

За военврача вступились губернатор Калужской области и другие известные политики. Постпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что готов взять на себя финансовые риски и выплатить штраф за Евича, если он будет назначен.

«Я считаю, что он действительно кое-где немножко жестко отозвался о ряде руководящих работников министерства. Нужно было ему сделать более корректными формулировки. Из того, что он сказал, я бы не под всем подписался. Но он ведь не на заваленке сидя об этом рассуждал. Он участник СВО, помогает людей спасать. Очень важно, что он позиционирует себя с нашей стороны, со стороны России. И те резкие высказывания, которые он допустил, основаны на сопереживании и боли за страну», – сказал Трутнев.

Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев назвал дело Евича «ударом по своим». Он обратился к генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой проверить все обстоятельства дела.

«Военный врач с 2014 года участвовал в защите Донбасса, принимал участие в СВО как доброволец. Много лет делал своё дело, делился знаниями, не просто так получил медаль «За отвагу». И его обвиняют в дискредитации армии? Юрий спас тысячи жизней. А его губит не вражеский снаряд, а «дружеский» донос. Сегодня по доносу судят героя России, а завтра таких историй будут сотни – если мы не задушим на корню этот предательский тренд», – написал Нечаев в своем ТГ-канале.

«С Юрием Евичем знаком несколько лет. Оставил впечатление целеустремленного человека, который живет своим призванием. Настоящий боевой медик. Позор тем, кто решил на нем хайпануть, притянув «палку» за уши. Дело в отношении него — лакмусовая бумажка. С одной стороны — нестяжательство и радение за общее дело, бескорыстие, опаленное войной, а с другой — даже не система, а ее отдельные винтики со ржавой начинкой, услужливость, стукачество и карьера по головам и за счет других. Или/или», – написал военкор Юрий Котенок.

После того, как суд отклонил дело Евича, гнев его сторонников обрушился на автора заявления в прокуратуру.

«Все побежали праздновать «победу гражданского общества» и радоваться, что «своих-то точно не тронут»… А как вообще так вышло, что Евич попал под раздачу? Наверное, на лекции оказался какой-то сверхзаконопослушный гражданин. Гражданин услышал какую-то, по его мнению, крамолу. Причём даже не про священное «высшее военно-политическое руководство страны», а про чиновников рангом сильно ниже. Ну и гражданин всё себе зафиксировал и отнёс куда надо», – пишет независимый политик Роман Юнеман.

«Сейчас главный вопрос том, чтобы высветить подонков, которые прикрывшись камуфляжами и буквой Z, воюют с Россией, находясь внутри. В том числе выкинуть из правоохранительных органов тех недоумков, всю цепочку, которая потратила недели работы на привлечение Юрия к ответственности, фактически выступив руками СБУ в России», – считает политолог Сергей Карнаухов.

«Теперь того, кто писал заявление, нужно отправить под Угледар. Вместе со всеми, кто дал этому делу ход», – солидарен с ним Сергей Мардан.

А философ Александр Дугин радуется торжеству справедливости.

«Евича теперь никто не тронет. Справедливость случается. Это внушает надежду. Нам надо больше справедливости, и мы воспрянем и победим», – написал он.