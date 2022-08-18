Богачи-арендаторы плюют на Севастополь – долги перевалили за миллиард

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Новости Украины

Крупнейший курортный комплекс Севастополя «Аквамарин» и аквапарк «Зурбаган», принадлежащие экс-министру обороны Украины Павел Лебедеву, задолжали в городскую казну почти 35 миллионов рублей за аренду земли.

Долги перед бюджетом власти Севастополя пытаются взыскать через суд, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Как сообщает «Первый севастопольский», осенью прошлого года Департамент имущественных и земельных отношений правительства Севастополя подал иск в суд на АО «Крымский электротехнический завод «Сатурн», которое арендует у города 8 земельных наделов под «Аквамарином» и «Зурбаганом» и их вспомогательными помещениями.

Город считает, что с момента перехода Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации «Сатурн» недоплатил 13 миллионов рублей. Еще 21 миллион рублей задолженности накопилось с 2017 по 2021 год за аренду земельного участка, где расположен ресторан «Аквафуд». Судебные тяжбы продолжаются, и «Сатурн» подал встречный иск к правительству Севастополя, считая претензии необоснованными.

«Свою причастность к деятельности этих объектов экс-министр обороны Украины Павел Лебедев не скрывает, – подчеркивается в сюжете. – Как владелец «Аквамарина» он лично комментировал вспышку коронавируса в этом отеле весной 2020 года».

В целом долг арендаторов перед городом на конец 2020 года перевалил за 1 миллиард рублей.