23.06.2018, Москва , Владимир Гладков

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«Богачи выселяют москвичей из центра в резервацию»

Коренные москвичи сегодня не чувствуют себя в Москве как в родном городе – центр столицы захвачен богатеями, которые выселяют старожилов в настоящие резервации.

Об этом представитель незарегистрированной «Объединённой коммунистической партии» Денис Зоммер заявил в ходе конференции, где левые силы обсуждали участие в выборах мэра Москвы и поддержку единого кандидата Вадима Кумина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы должны перестать делать так, чтобы Москва была только городом богатеев, которые систематически выселяют настоящих москвичей из центра столицы. Организована даже целая резервация – так называемая Новая Москва. И плюс ко всему прочему нас хотят задушить различного рода полигонами вблизи города, мы это ощущаем на себе», – заявил Зоммер.

«Мы должны выступить единым фронтом москвичей против этой бездарной власти! Против тех, кто нас ежедневно пытается затравить газом с мусорных полигонов и сверху уложить гранитной плиткой, деньги с которой, если пустить на социальные расходы в городе, поверьте, нашим детям бесплатных мест в различного рода московских кружках было бы гораздо больше. И это было бы значительно полезнее, чем то, что мы имеем в центре Москвы», – добавил активист.