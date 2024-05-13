Богатые тоже плачутся: Bloomberg написал о проблемах российских миллиардеров

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Bloomberg пишет: российские миллиардеры из-за затягивающейся войны «застряли в подвешенном состоянии» и некоторые из них начали возвращать активы на родину. Богатые россияне, попавшие под западные санкции после начала войны в Украине, стали постепенно переводить активы обратно в Россию, но там их ждет новая опасность – угроза возможной национализации государством.

Издание цитирует слова двух российских миллиардеров, поделившихся на условиях анонимности. По словам одного из них, они вынуждены вести свой бизнес только в России и стараются не думать о возможных рисках конфискации активов.

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Другой предприниматель, попавший под западные санкции и вернувший свои активы на родину, отметил, что теперь он и его семья будут строить новую жизнь в России.

Агентство уточняет, что Кипр и Швейцария после начала СВО ввели запрет на предоставление услуг по управлению семейными трастами, учредителями или бенефициарами которых являются граждане России. Другие состоятельные россияне стремятся переместить свои средства в »дружественные страны», такие как Объединенные Арабские Эмираты, однако большинство миллиардеров, попавших под санкции, решили перевести свои активы на родину.

Впрочем, российским миллиардерам грех жаловаться на жизнь. Совокупное состояние 25 россиян, входящих в список миллиардеров Bloomberg, оценивается примерно в $350 млрд или 31,8 трлн рублей. Эта цифра превышает прогнозируемые поступления всего Пенсионного фонда РФ за 2024 год (16 трлн рублей). При этом, выплаты из ПФР получают не 25 человек, а свыше 41 миллиона человек.

В составленный изданием рейтинг 500 богатейших людей мира вошли 25 миллиардеров из России, чей чистый капитал прирос только с начала года на $21 млрд. Средний возраст этих людей — 63 года.

Богатейший россиянин – совладелец «Норникель» Владимир Потанин занимает в мировом списке богачей гордое 51 место со «скромными» $31,8 млрд. Следом на 64-м строчке располагается бенефициар НЛМК Владимир Лисин ($27,9 млрд). Третий в рейтинге — совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов ($27,6 млрд). Из 25 наиболее успешных россиян немного потеряли в «весе» всего четыре человека.

По тем же данным состояние ста богатейших российских олигархов (50,94 трлн рублей) в 2,76 раза превышает объём всей наличности в России (18,43 трлн и в 1,45 раза больше всего федерального бюджета России на 2024 год (35,06 трлн рублей).

Согласно строгой оценке Bloomberg с момента распада СССР только с 1991 по 2018 год из России вывезли $750 млрд, но вероятнее всего эта сумма превышает $1 трлн.