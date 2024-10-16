Богатый улов: Итоги рейда против «ждунов» в Крыму

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Рейд по активничающим в соцсетях «заукраинцам» и «ждунам» провели сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД по Республике Крым. Двоих задержанных ждет штраф, одного – освидетельствование у психиатра, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По данным телеграм-канала «Крымский СМЕРШ», в Керчи правоохранители задержали местного жителя Дмитрия Спирина. Мужчина в социальных сетях публиковал записи с оскорблениями президента и армии. Он так же отрицал территориальную целостность страны и ждал ВСУ.

«Я создал в ВК страницу, где выкладывал посты против президента Путина. Я думал, что это дорога к миру, но понял, что мир это не приближает. На самом деле, давно уже этого не делал и уже не буду делать», – признался задержанный.

Его направили на обследование в психоневрологический диспансер для оценки степени вменяемости, после которого будет принято процессуальное решение.

В соцсети «ВКонтакте» активничала и жительница Ялты Ольга Панкратенкова. 40-летняя женщина репостила публикации, дискредитировавшие Вооруженные силы РФ. Но после беседы с оперативниками резко изменила свою точку зрения и стала поддерживать СВО. Для закрепления новых взглядов по протоколу ялтинке придется заплатить 30 тысяч рублей.

В селе Войково Первомайского района сотрудники Центра по противодействию экстремизму задержали 71-летнего местного жителя. Виктор Казачок тоже пытался быть полезным Украине в соцсетях, для чего оскорблял президента России и восхвалял ВСУ. В отношении Казачка составлены административные протоколы, дело находится на рассмотрении суда.