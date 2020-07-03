Богдан Безпалько: Лукашенко будет двигаться на Запад, получая российскую помощь

03.07.2020, Москва, Эдуард Шаповалов

Александр Лукашенко арестовывает своих соперников – кандидатов в президенты Белоруссии накануне выборов 9 августа.

О тревожной ситуации, сложившейся в Республике Беларусь, рассказал «Политнавигатору» российский политолог Богдан Безпалько.

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ПолитНавигатор: -В Белоруссии президентские выборы. Многие российские эксперты говорят, что на этих выборах нет пророссийских кандидатов. А, может, Лукашенко, что о нем бы ни говорили, – и есть самый что ни на есть пророссийский кандидат, ведь как бы то ни было, а Белоруссия находится в российской орбите?

Богдан Безпалько: -Нет. Лукашенко не пророссийский кандидат. Более того, мы очень хорошо изучили его реакции и можем сказать, что Лукашенко ведет республику на Запад. Белоруссия уже до предела насыщена прозападными НКО НПО. Представителями разного рода организаций и фондов, запрещенных в том числе в России из-за их антироссийской деятельности.

Мы видим, что фактически союзничество Лукашенко не выражается ни в чем. Наоборот, оно уже скатывается к угрозам применения вооруженных сил против нашей страны. Поэтому можно сказать, что, апеллируя к формальным союзническим отношениям с Россией, Лукашенко будет претендовать на получение формальной экономической помощи. Или хотя бы на сохранение какой-то части этой помощи. Например, на перекредитование, или на получение какого-то нового кредита, или сохранить рынок сбыта. Но при этом он будет двигаться на Запад.

В данной ситуации, конечно, резкая смена отношений может быть болезненной для России. Но по оценкам многих экспертов, больной, гнилой зуб лучше удалить, чем оставить и отравлять организм дальше.

-Что было бы с Белоруссией, если там победил бы прозападный кандидат? Вообще такое возможно?

-Сложно смоделировать то, что еще не произошло. Лукашенко находится у власти с 1994 года. За это время периоды в российско-белорусских отношениях были разные. Как по степени противоречий, так и по степени сближения. Можно сказать, что с экономической точки зрения Белоруссия очень зависит от Российской Федерации.

Если к власти там придет прозападный кандидат по типу Петра Порошенко, то есть, человек, который абсолютно лоялен, послушен, идеологически родственен тем элитам, которые сейчас управляют коллективным западом, то тогда начнется отрыв Белоруссии от России. В данной ситуации Белоруссию начнут политически отрывать от России, экономически, геополитически. В этом процессе никто не будет смотреть на убытки Белоруссии.

Возможно, Белоруссии попытаются предложить какой-то вариант интеграции с ЕС. Пока что об этом можно говорить очень, очень осторожно. Но сама страна небольшая по размерам, там не очень большое население, и есть некоторые элементы индустрии, которые интересны западным инвесторам. Но в любом случае это будет шоковая терапия для Белоруссии, которая будет означать отрыв от России.

Для нас это будет чревато в первую очередь большими имиджевыми потерями, и ко всему прочему это будет дополнительная максимизация убытков уже в отношении Белоруссии. То есть нам придется выстраивать уже имиджезамещение по отношению к Белоруссии.

-Зачем Лукашенко арестовывать кандидатов в президенты типа Виктора Бабарико? Они что, реальные кандидаты на победу?

-Да, безусловно Бабарико гораздо более популярный кандидат, чем сам Лукашенко. Конечно, очень сложно апеллировать к цифрам, когда официальные социологические исследования в Белоруссии запрещены. Но следуя косвенным признакам, следуя тем исследованиям, которые проводили Артур Хачурян и другие, можно смело утверждать, что Бабарико представляет из себя большую угрозу для Александра Лукашенко в случае открытых выборов.

Его арест и обвинения против него, то, что его и его сына фактически взяли в заложники – это просто попытка вывести его из предвыборной гонки и оставить в ней либо тех людей, которые однозначно сотрудничают с Лукашенко, либо тех, кто не сможет набрать достаточное количество голосов. Бабарико – это фаворит предвыборной гонки.

-Как Россия должна реагировать на такие аресты?

-Россия не должна оставлять Белоруссию в одиночестве. Но вряд ли она должна поддерживать кого-то из кандидатов. Американцы поступают правильно: если какой-либо президент становится непопулярным в своей стране, они не выступают в его поддержку. Они ждут пока население выберет того, кто им нравится. И потом работают с ним: оказывают на него давление или наоборот предлагают преференции и хорошие условия.

Я думаю, что Россия должна использовать точно такую же тактику. Не нужно поддерживать Бабарико конкретно, но нужно показать, что Лукашенко – это человек, который не отвечает ни демократическим принципам, ни каким-либо принципам свободы вообще.

Это человек, который стремится сохранить свою личную власть, которую он занимает уже на протяжении 26 лет. И естественно, что он применяет для этого не совсем честные методы.

-Насколько реальна угроза майдана в Белоруссии? Может, это все преувеличение?

-Здесь можно поспорить относительно того, что мы подразумеваем под майданом. Майдан для нас – это смена власти в результате силового противостояния и небольшой революции. С небольшими жертвами, но все же революции.

В Белоруссии все может пройти гораздо проще: либо Лукашенко может возглавить уход Белоруссии на Запад – без всякого майдана, то есть, он сам возглавит этот майдан. Либо тот, кто его сменит в результате мирных протестов, тоже может оказаться на вершине власти в результате такого бархатного майдана.

Опять же, все дело в терминологии. Был ли в Армении майдан, в результате которого к власти пришел Пашинян? Считать ли это майданом или нет?

-Как отразится на президентских выборах информация о том, что сын Александра Лукашенко якобы имеет счета в западных банках в почти миллиард долларов?

-Безусловно, документы, которые представил один из блогеров, негативно отразятся на предвыборной компании Александра Лукашенко. Я убежден, что в данной ситуации не имеет значения является ли это правдой или нет. Возможно, что правда гораздо более шокирующая. В любом случае, нахождение у власти не только самого Лукашенко, но и нахождение на вершине властной пирамиды его сыновей, безусловно, раздражает многих белорусов.

Так же, как и нескрываемое стремление президента Лукашенко к роскоши, к строительству разного рода архитектурных излишеств, к авторитарному правлению не только в области внешней политики, но и в области закупки каких-либо товаров, которые можно считать роскошью.

Ну самый яркий пример, которого Лукашенко нисколько не скрывал, – это наличие в его гараже таких автомобилей как «Тесла» или «Майбах». Закупка разного рода авиатехники и т. д. – для страны с достаточно небольшим бюджетом, которая зависит не только от преференций со стороны России, но и от кредитов, от поступлений рабочих, которые работают за ее пределами.

Это справедливо многими воспринимается как излишество. Как излишество, порожденное тем, что президент достаточно долгое время находится у власти и привык считать государственные деньги едва ли не своими собственными.