Богдан ловко манипулирует Зеленским, устраивая хайп вокруг своей «отставки»

05.08.2019, Москва, Владимир Гладков

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан умело шантажирует своего патрона слухами об отставке, которая якобы будет выглядеть прогибом Зеленского перед американцами.

Между тем, эта история заметно бьет по репутации президента-шоумена.

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Об этом в эфире YouTube-канала «Vласть vs Vлащенко» заявил российский либеральный политолог Станислав Белковский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Богдан-шоу понятно: Андрей Богдан должен был показать Владимиру Зеленскому, что: «Конечно, если ты хочешь выглядеть полным идиотом, то прямо сейчас меня уволишь» – потому что этого многие хотят, этого якобы хотят американцы.

Но, мне кажется, несколько преувеличено желание американцев заполучить голову Богдана. Если бы Богдан согласился с тем, что Киев передаст-таки официальный компромат на Джозефа Байдена Вашингтону, то и, собственно, им было бы абсолютно пофиг, кто там руководитель Офиса президента, они не настолько интересуются мелкими кадровыми вопросами в третьих странах…

Богдан просто очень успешно прошантажировал Зеленского, правильно сделал, сказав: «Сдавать своих нельзя, потому что кто же будет с тобой считаться, если ты приобретёшь репутацию человека, который выполняет прямые приказы Вашингтона, причём по мелким поводам, это же не приказ по поводу размещения где-нибудь войск или соучастия в войне против Китая?» Нет, это убрать какого-то Андрея Богдана, про которого вчера ещё никто не слышал кроме его клиентов», – рассуждает эксперт.

На вопрос, кто же может сегодня контролировать Зеленского и Украину из-за кулис, Белковский отметил, что Богдан показал, как, умело создавая инфоповод, можно тем самым помыкать президентом.

«Нам только что это объяснил наш великий вождь и учитель Андрей Богдан: когда страна прикажет быть героем, у нас героем становится любой. Контролёром может быть любой. Начинаешь мочить Зеленского и набираешь 2-3 млн просмотров за первый месяц, и всё – ты в дамках. Главное, чтобы только у тебя были таланты и был тот самый контент.

Не говоря уже о всех разногласиях во фракции, о том, что непонятно, как закончится противостояние Богдан-Баканов, на чём успокоится сердце Руслана Стефанчука, которого явно не устроит пост первого вице-спикера, кто там станет генпрокурором – все эти аппаратные интриги будут.

Сейчас уже доказано, что, обладая определёнными публичными талантами и волей, можно стать контролёром государства в два счёта», – добавил политолог.