Богдан не уходит: Отставка главы администрации Зеленского оказалась шуткой

02.08.2019, Киев, Михаил Рябов

Появившиеся вечером в четверг сообщения со ссылкой на анонимные источники об отставки главы администрации президента Украины Андрея Богдана не соответствуют действительности.

Об этом сообщает депутат Верховной Рады Мустафа Найем, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Андрей Богдан не ушёл в отставку. Это не просто утка. А очень жирная утка», – написал Найем в своем Telegram-канале.

Даниил Богатырёв, эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики, обращает внимание на текст заявления об отставке, появившегося в СМИ.

«Оно выглядит, скорее, как троллинг, и содержит в себе две зацепки, которые позволяют Богдану остаться: 1. На фото заявления нет подписи. 2. Формулировка «прошу уволить с момента изъявления желания» позволяет это желание не изъявлять и год, и два, и даже больше, а соответственно – и не увольнять никого», – поясняет Богатырёв.

Аналогично комментирует скан заявления Богдана и киевская журналистка Соня Кошкина.

«По собственному желанию с момента желания». Ни даты. Ни подписи. Ни адресата. (Вы же обратили внимание на то, как оформлена «шапка» – адресат отсутствует)… Троллинг в чистом виде. Что первое апреля, что первое августа… И то первое, и то на «а». Ну, а че?» – отмечает Кошкина.

Сам виновник скандала – Андрей Богдан – вечером в четверг опубликовал у себя в фейсбуке коллаж, высмеивающий мэра Киева Виталия Кличко, который накануне летал в США, чтобы найти управу на команду Владимира Зеленского, добивающейся отставки столичного градоначальника.

Новости о своем заявлении об отставке Богдан никак не комментировал.