Богдан объявил Зе-банду единственным выразителем «воли народа»

07.09.2019, Киев, Максим Карпенко

Члены команды Зеленского не будут выполнять законы Украины, если посчитают, что они «противоречат воле народа». Какие регламенты соответствуют воле народа, а какие нет – будут определять сами «слуги народа».

Об этом в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» заявил глава Офиса президента Украины Андрей Богдан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам бывшего юриста, законы придумали те, кто не хотел их выполнять, потому «бесконечные разговоры» на эту тему не для депутатов президентской фракции.

«Все, что понапридумывали – регламент Верховной Рады, Кабинета министров, все эти законы, они построены для того, чтобы на вопрос к чиновнику «А почему ты этого не делаешь?» можно было бы сказать: «А мне регламент мешает»…

Желание только говорить и ничего не делать – это не наша политическая сила. Мы взяли ответственность и мы будем делать.

А регламенты – да, мы их придерживаемся там, где это имеет здравый смысл. А там, где это противоречит воле народа и где вы хотите заменить реальные действия бесконечными разговорами без какого либо результата – это не наш метод, не наш путь, извините», – отрезал Богдан.