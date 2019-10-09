Богдан отрицает встречу с американским лоббистом и врагом Порошенко

09.10.2019, Киев, Семен Дорошенко

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что никогда не встречался с американским бизнесменом Сэмом Кислиным, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом Богдан написал на своей странице в Facebook.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“В ответ на многочисленные запросы журналистов рад сообщить, что никогда не видел и не общался с американским гражданином Сэмом Кислиным, ни в США, ни в Украине. Не давил на судей, уважаю журналистов и не пью кровь малолетних, независимо от языка на котором они разговаривают. Прошу медиа, которые публикуют эти истории, придерживаться общепринятых стандартов журналистики и подавать мою точку зрения, обнародовав сенсацию о событии, которого не было в моей жизни!” — написал он.

Напомним, накануне издание The Insider сообщил, что во время официального визита Президента Украины Владимира Зеленского в США 25 сентября у гостиницы “Паркер” прошли две встречи: непосредственно в отеле и в соседнем здании, в ресторане “Русская чайная”.

В первой, официальной, участвовал Зеленский и несколько десятков человек. Вторая, неофициальная, прошла в более узком кругу, и Зеленского на ней представлял руководитель офиса президента Андрей Богдан. Согласно фотографий и свидетельств двух независимых друг от друга источников, Сэм Кислин, как минимум, присутствовал в месте проведения первой встречи и был организатором и участником второй.

Кислин известен как лоббист и посредник между администрацией Трампа и украинскими властями в деле передачи компромата на Джо Байдена. Также Кислин имеет репутацию “врага Порошенко”.