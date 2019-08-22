Богдан подал в суд на журналистов-клеветников

22.08.2019, Киев, Семен Дорошенко

Глава Офиса президента Андрей Богдан подал иск о защите чести и достоинства против журналистов программы «Схемы» и Национальной общественной телерадиокомпании Украины, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщается на портале Судебная власть Украины.

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Иск был подан в Шевченковский районный суд Киева 20 августа.

Ответчиками по делу указаны ОАО «Национальная общественная телерадиокомпания Украины» и журналисты Валерия Егошина, Максим Савчук и Наталья Седлецкая.

В чем суть претензий Богдана, на портале не указано.

Весной журналисты программы «Схемы» сообщили, что Андрей Богдан, в то время юрист Игоря Коломойского, 13 марта якобы тайно посещал Конституционный суд, где встретился с тогдашним председателем суда Станиславом Шевчуком.

Позже Шевчук заявил, что с Богданом они якобы говорили об отмененной судом статье Уголовного кодекса о незаконном обогащении.