Богдан подал в суд на журналистов-клеветников
Глава Офиса президента Андрей Богдан подал иск о защите чести и достоинства против журналистов программы «Схемы» и Национальной общественной телерадиокомпании Украины, передает корреспондент ПолитНавигатора.
Об этом сообщается на портале Судебная власть Украины.
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Иск был подан в Шевченковский районный суд Киева 20 августа.
Ответчиками по делу указаны ОАО «Национальная общественная телерадиокомпания Украины» и журналисты Валерия Егошина, Максим Савчук и Наталья Седлецкая.
В чем суть претензий Богдана, на портале не указано.
Весной журналисты программы «Схемы» сообщили, что Андрей Богдан, в то время юрист Игоря Коломойского, 13 марта якобы тайно посещал Конституционный суд, где встретился с тогдашним председателем суда Станиславом Шевчуком.
Позже Шевчук заявил, что с Богданом они якобы говорили об отмененной судом статье Уголовного кодекса о незаконном обогащении.
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