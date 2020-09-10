Богдан рассказал, как Путин кладет всех на лопатки в ходе переговоров

10.09.2020, Киев, Максим Карпенко

Президент России Владимир Путин на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским проявлял к нему уважение и показывал, что хочет найти решение конфликта на Донбассе.

Об этом в интервью скандально известному своими антироссийскими выпадами и пиаром шарлатанов киевскому журналисту Дмитрию Гордону заявил бывший глава офиса президента Украины Андрей Богдан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Богдана, Путин при этом оказался крайне жестким переговорщиком, не готовым идти на компромиссы.

– В то время чувствовалось, что он хотел найти какое-то решение этой проблемы. Я не знаю, из каких мотивов – из экономических, политических, мне кажется, что из политических в том числе. У Зеленского бешеная поддержка, в том числе и в России была. Воевать с любимчиком своего народа – это представить себя неадекватно. Проблема в том, что на сегодняшний день это все кардинально поменялось, – заявил Богдан.

– Сегодня отношения Зеленского и Путина какие?, – уточнил Гордон.

– Я могу только судить о публичных каких-то моментах, которые я хорошо понимаю. Если публикуется какое-то сообщение о том, что прошел телефонный разговор Путина и Зеленского, но пресс-релизы о разговоре выходят разные, это называется дипломатический провал, значит, переговоры прошли плохо. То, что я вижу, мне кажется, что мы его как-то жестко кинули, – ответил Богдан.

По мнению бывшего главы офиса, обман заключался в том, что Украина не выполнила обязательств, которые взяла на себя – «обещали одно и не сделали ничего».

Богдан также пожаловался на то, что с Путиным очень тяжело вести переговоры, он в этом деле сильнее лидеров Франции и Германии.

– Очень жесткий человек. Очень. Очень. Но очень уверенный в себе. Он очень тяжелый переговорщик, очень тяжелый. Он сильнее, мне кажется, их. Я тут могу ошибаться, я не такой квалифицированный дипломат. Но у него есть какой-то алгоритм и он от него не отходит ни на секунду. Можно мотивировать, рассказывать, рассказывать, а он говорит: «Я считаю вот так. Все, не тратьте время».

По словам Богдана, Россия также не готова отказываться от «Минских соглашений» и будет додавливать Украину в их выполнении.

– Они ни на секунду не готовы отходить от «Минских соглашений». Для них принципиальный пункт 1-й «Изменения в Конституцию». Они не готовы продолжать разговор дальше, пока не будут внесены изменения, закон об особом статусе, изменения в Конституцию, которые предусматривает этот закон. У них все четко и логично построено. Но у нас общество не готово это обсуждать, – добавил Богдан.