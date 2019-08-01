Богдан решил подорвать авторитет Зеленского

01.08.2019, Киев, Максим Карпенко

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан своим поведением и панибратским отношением к президенту Владимиру Зеленскому подрывает авторитет главы государства.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявила заместитель главреда интернет-газеты «Страна» Светлана Крюкова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам журналистки, за короткое время Богдан превратил Зеленского «в плацдарм для построения собственной политической карьеры».

«Во всяком случае, так это видно со стороны. Все хорошие советники, главы администраций старались не десакрализировать власть и должность президента. Богдан ведет себя очень панибратски… Богдан то ли в силу незнания, глупости, то ли возраста, в силу воспитания, он регулярно подрывает авторитет президента этим неаккуратным содружеством и его сопричастностью к Зеленскому», – заявила Крюкова.

Напомним, в последнее время президент Зеленский и глава его офиса Богдан несколько раз попадали в курьезные ситуации. Сеть «взрывали» их совместные снимки с пляжей, на которых Богдан и Зеленский красуются в одних плавках, на другом фото глава офиса что-то нашептывает президенту на ухо, на одном из закрытых заседаний Богдан призывает «не грузить» президента, который «ничего не понимает». Кроме того, во время фотографирования Богдан поставил Зеленскому «рожки».

Странными выглядят также звонки Богдана от имени президента разным чиновникам, как в случае с недавним «наездом» на мэра Киева Виталия Кличко.