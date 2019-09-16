Богдан уверен в невозможности массовых протестов против Зеленского
Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что по его мнению, массовые протесты против власти сейчас на Украине невозможны, передает корреспондент ПолитНавигатора.
Об этом он рассказал в интервью ВВС News Украина.
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“Я не думаю, что сейчас возможны массовые акции протеста. У нас будет сейчас большая часть нашей информационной политики… Конечно, то, что ты делаешь, надо в таких случаях объяснять обществу, и мы будем объяснять”, — заявил он.
Он также акцентировал внимание на том, что не ожидает, что “правоохранительные органы такие мятежи сегодня оставят без должного внимания и реакции”.
“С другой стороны, опять же, исходя из социологии, массовые акции протеста против действующей власти невозможны. И наоборот — зачинщики таких массовых мероприятий могут нарваться на активную позицию активных граждан и получить совсем обратную реакцию от того, что они ожидают”, — добавил он.
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