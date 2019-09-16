16.09.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Мнение, Общество, Политика, социальные протесты, Украина
Просмотров:

Богдан уверен в невозможности массовых протестов против Зеленского

Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что по его мнению, массовые протесты против власти сейчас на Украине невозможны, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом он рассказал в интервью ВВС News Украина.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“Я не думаю, что сейчас возможны массовые акции протеста. У нас будет сейчас большая часть нашей информационной политики… Конечно, то, что ты делаешь, надо в таких случаях объяснять обществу, и мы будем объяснять”, — заявил он.

Он также акцентировал внимание на том, что не ожидает, что “правоохранительные органы такие мятежи сегодня оставят без должного внимания и реакции”.

“С другой стороны, опять же, исходя из социологии, массовые акции протеста против действующей власти невозможны. И наоборот — зачинщики таких массовых мероприятий могут нарваться на активную позицию активных граждан и получить совсем обратную реакцию от того, что они ожидают”, — добавил он.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,











За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть