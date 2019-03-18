«Богоносный народ» может посадить нового тирана на старые схемы

18.03.2019, Киев, Владимир Гладков

В результате президентских выборов на Украине может смениться власть, однако грабительский режим имеет шансы на сохранение и усиление во главе с новым президентом.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил директор Агентства социальных коммуникаций, политолог Сергей Белашко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается возможности вольготно себя чувствовать, мы видим, что это окно возможностей безнаказанно воровать закрывается. Но, к сожалению, президентские выборы могут привести к смене власти при сохранении политического режима. Это значит, что другие люди будут сидеть на тех же схемах, будут так же воровать, возможно еще более цинично и в больших объемах.

То есть повторится вся та же история, которая уже повторялась неоднократно за последние 15 лет, когда началась акция «Украина без Кучмы», когда надо прогнать кровавого тирана. Уже прогнали одного кровавого тирана, второго, третьего, вот уже четвертого выгоняют, а сказать, что жить стало лучше, жить стало веселее, язык не поворачивается. Проблема, наверное, не в кровавых тиранах, а в «богоносном народе», который выбирает себе таких лидеров», – считает эксперт.