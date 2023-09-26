«Богослов» Говорун из РПЦ: анатомия предательства

25 сентября был запрещен в служении и отдан под церковный суд широко известный даже в нецерковных кругах внутренний раскольник в РПЦ, экс-архимандрит Кирилл (в миру – Сергей) Говорун. Все православное сообщество давно ждало этого решения. Ибо столько пакостей, сколько наделал по отношению к каноническому Православию сей персонаж, в новейший период церковной истории, после распада СССР, наделал мало кто. Возможно, только бывший протодиакон Кураев и еще парочка-тройка расстриг, оказавшихся самыми натуральными предателями и Христа, и Церкви.

Говорун в России олицетворяет собой группу этих постсоветских иуд-неофитов. На Украине это «эксы» митрополит Драбынко, протоиереи Дудченко и Коваленко. Последний был пресс-секретарем киевской митрополии. А Дудченко – подающим большие надежды интеллектуалом, и потому его долго терпели вместе с «Драбыной», хотя еще в лоне УПЦ МП он вел себя аналогично Говоруну и постоянно умствовал лукаво, ратуя за незаконную «автокефалию».

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Что же касается Говоруна, то уже в течение долгого времени – более 10 лет – он являлся одним из неприкрытых проводников внутреннего раскола. Эдаким засланным казачком от варфоломеевских христопродавцев в стане РПЦ (и УПЦ МП). И недаром его раскольнические излияния с удовольствием цитировали многие провластные украинские СМИ, брали у него интервью, пиарили направо и налево. Им (и хунте) очень импонировало, что он фактически позиционировал себя как укронацист Это при том, что на заре своей карьеры сей «юноша пылкий со взором горящим» подавал большие надежды на то, что принесет пользу Церкви и как богослов, и как миссионер.

Но в итоге его «миссионерство» оказалось пропагандой раскола, нацизма и вражды ко всему русскому, в первую очередь – к Церкви. А его «богословие» – созданием идеологической подпорки для всего этого.

Как и почему сие произошло? Вероятнее всего, в какой-то момент он стал шпионом, тайным агентом влияния Фанара (и США).

Вот лишь некоторые из фактов его биографии, ставшей хронологией деградации и предательства. По ним можно представить себе картину его вербовки и постановки перед ним задач зарубежного центра.

Родился в 1974 г. Окончил физфак Киевского университета им. Шевченко, а затем Киевскую духовную семинарию и академию. Защитил диссертацию на соискание степени кандидата богословия по Греции. 5 лет он отучился на богословском факультете Афинского университета. В начале нулевых написал докторскую диссертацию в колледже святого Иоанна Даремского университета (Великобритания) и получил степень доктора философии. Тогда же стал членом комиссии Всемирного совета церквей (Швейцария). Являлся сотрудником секретариата межправославных отношений отдела внешних церковных связей Московского патриархата. Преподавал в Сретенской духовной семинарии и Московской духовной академии.

В 2005 году стал диаконом, через год – пресвитером. В 2007-м был переведён в Киевскую митрополию УПЦ, преподавал в Киевской духовной академии. Вскоре постригся в монашество с именем Кирилл.



Дальнейшая его деятельность во многом касалась взаимоотношений с заграницей. Это и Польша, и Германия, где он встречался с евангелистами, и Нью-Йорк, и др.

С 2008 года назначен председателем отдела внешних церковных связей УПЦ. Начал очень тесно сотрудничать с Константинопольским патриархатом, поначалу вроде бы во исполнение своих обязанностей. Сопровождал делегацию КП в составе митрополита Эммануила (того самого, что позднее привез варфоломеевский «томос») и др. стамбульских визитеров, прибывших в Киев по приглашению Виктора Ющенко.

Напомним, что именно тогда, в 2008 году, к 1020-летнему юбилею Крещения Руси, «пасичник» Ющенко очень рассчитывал получить от «Бармалея» эту самую антиканоническую цидулку, томос. Как рассказывали знающие люди, он уже потирал руки, считая, что все на мази, а для стамбульского вора был приготовлен чемодан с $10 млн.

Но тот сдрейфил объявить в прямом эфире о «даровании автокефалии», и раздосадованный Ющенко ушел с праздничного мероприятия. Не известно, тогда ли, раньше ли, позже ли перепало от «автокефального» бабла «богослову» Говоруну, но то, что перепало, сомневаться не приходится…

Свою раскольническую деятельность он стал именовать «диалогом и сближением между украинскими церквами». В разгар ее стал научным сотрудником Йельского университета (США). И каждое новое его выступление отличалось от предыдущих нарастающим накалом антиправославной пропаганды и ереси.

Мы спросили нашего знакомого русского киевлянина, прихожанина Киево-Печерской лавры Олега: а почему священноначалие так долго терпело этого деятеля? Поначалу он был лишь выведен за штат и лишь сейчас в жесткой форме, наконец, наказан поделом. Вот что ответил Олег:

«Эти вопросы волновали многих верующих и здесь, и в России, я знаю. Ответ у меня такой: Церковь – это ведь не государственная контора и, тем более, не частная фирма, где могут сразу же уволить за малейшую провинность. В Церкви провинившимся дается время на покаяние. Сначала их увещевают, дают возможность вернуться на путь истинный – тем более, если у человека были заслуги. Ну а если выясняется, что надежды на исправление нет, то тогда и следуют уже серьезные наказания. Так я, грешный, понимаю… Впрочем, насколько мне известно, кое-какие наказания воспоследовали сразу после его первого, анонимного «вброса» на страницах нацистской печати…».

В 2009 году митрополитом Киевским и всея Украины Владимиром Говорун был направлен в распоряжение Святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. С 10 октября 2009 года он – первый заместитель председателя Учебного комитета РПЦ.

31 января 2012 года на киевском националистическом сайте «Левый берег» под псевдонимом «Глеб Коваленко» (интересно, что фамилию Коваленко носит еще один отколовшийся негодяй, возможно, компанейщина?) была опубликована его статья «Патриарх Кирилл и его церковное ГКЧП». Псевдоним был вскоре раскрыт, что привело к скандалу. 15 марта Говоруна освободили от всех должностей. Но тот, вместо покаяния, тут же побежал к американцам и стал сотрудником Йельского университета.

После чего были чтение курсов по «публичной теологии» в нацистской Киево-Могилянской академии, неоднократные выступления на раскольнических мероприятиях еще одного перебежчика – того самого Коваленко, экс-пресс-секретаря киевской митрополии. С 2017 года Говорун – научный сотрудник иезуитского университета в Лос-Анджелесе.

Осенью 2018-го, во время кампании с «томосом», назывался в СМИ одним из кандидатов на пост «предстоятеля» (!) ПЦУ.

В 2022 году осудил СВО и заявил, что «Путин классический еретик, который искажает учение, христианство».

Такова анатомия его предательства.

И напоследок приведем слова об экс-архимандрите бывшего одесского священника Андрея Новикова, который в 2014 году, спасаясь от преследований столь любимой Говоруном майданной камарильи, был вынужден перебраться в Москву:

«Поздравляю всю нашу Церковь с началом процесса удаления еще одной опухоли, имя которой архимандрит Кирилл (Говорун). Вкратце, кто не знает, Говорун – это псевдобогослов-постмодернист, хулитель Православия вообще и Русской Православной Церкви – в особенности, одержимый животной, украинско-нацистской русофобией. Свою деструктивную деятельность по насаждению многочисленных ересей и пропаганде раскола, распространения ненависти к Русской Церкви, ее архиереям, духовенству, народу Говорун прикрывал статусом клирика Московской епархии, за штатом которой он уже некоторое время находился. Само пребывание его в священном сане уже долгое время для меня и для многих моих знакомых вызывало недоумение. Но вот, наконец, Говорун запрещен в священнослужении в максимально жесткой форме, и дело его отправлено в церковный суд, который, уверен, вынесет ему справедливый и давно заслуженный приговор. Это именно тот редкий случай, когда чье-то наказание является оправданным поводом для радости. Радости за нашу Церковь, в которой действуют механизмы очищения и защиты, отторжения зла. Все, кто любит нашу Церковь и дорожит православной верой, должны сегодня с благодарностью помянуть священноначалие Русской Православной Церкви, ее Управление делами, церковный суд. Но паче всех – Великого Господина и Отца нашего, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, который принял это решение и подписал Указ о запрещении Говоруна и предании его церковному суду».

К этому добавить нечего.