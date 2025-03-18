Бои на границе: под созвон Трампа и Путина Зеленский бросил ВСУ на Белгород

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Сегодня стало известно, что ВСУ с утра предприняли новую атаку на территорию России и пытаются закрепиться в Белгородской области.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», ряд военных источников с российской стороны.

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«Согласно довольно противоречивым данным с мест, к текущему моменту известно о задействовании противником порядка полутора десятков единиц бронетехники, двух ИМР и двух танков. Минимум один танк уже заявляется уничтоженным», – пишет тг-канала проекта «Рыбарь», основанного экс-сотрудником пресс-службы Минобороны РФ Михаилом Звинчуком.

Отмечается, что задействованное к текущему моменту количество живой силы и техники сопоставимо с более ранними попытками проникновения ДРГ, тогда как в ходе операции в Курской области в августе прошлого года были брошены гораздо более крупные силы.

«Украинское командование может действовать аналогично и в этот раз: либо относительно мелкими наскоками пытаться прорывать оборону ВС РФ на других участках фронта, либо отвлечь внимание, чтобы предпринять попытку массированного прорыва. Тем более что как минимум часть выведенных из Курской области штурмовых подразделений «осела» как раз в районе Угроедов, да и других приграничных населенных пунктов рядом как с Курской, так и у соседних Брянской и Белгородской областей», – . предупреждает паблик.

При том связываемый с Погрнаслужбой ФСБ тг-канал «Два майора» указывает, что противник использует инженерные машины разграждения, машины разминирования УР-77 и подвозит пехоту на ББМ.

«На текущий момент прорыва границы не допущено, пограничники совместно с подразделениями МО РФ ведут бой», – писали с утра «Два майора»

В приграничных селах Белгородщины объявлена эвакуация.

Это решение тг-канал «Записки ветерана» называет правильным.

«Уроки из Курска извлечены. Власть на этот раз работает максимально согласованно и организованно. И постиков от одних блогеров про других блогеров-паникеров на этот раз нет. Это очень хорошо. Это радует. На границе ситуация напряжённая, но стабильная. Наши войска держат оборону и наносят ответные удары по логистике и скоплениям противника. Пока всё под контролем. Недооценивать потенциал противника на Белгородском направлении не рекомендую. Мы неоднократно писали на канале, что враг держит серьезную группировку в Харьковской и Сумской областях, где немалая часть именно штурмовые подразделения. Враг сейчас задействует под прикрытием бронегрупп инженерные машины для разминирования дорог и колонных путей, а также проделывания проходов в наших минных полях для обеспечения проводки колонн техники и проделывания проходов. Активно применяются дроны на оптоволокне», – пишет паблик.

Военный блогер Юрий Подоляка сообщает, что пока на границе установилось относительное затишье.

«В результате утренней атаки у противника есть небольшое вклинивание на нашу территорию. Атака шла в двух точках. Во-первых на Графовку. Во-вторых на Прилесье. Судя по тому, что спешившаяся пехота не отходит а закрепляется и происходит даже накапливание ее на новой позиции, а также подтягивание к этому участку новых инженерных машин, стоит ожидать дальнейших попыток прорыва нашей бороны на данном участке. Очередной бросок нужно ожидать либо перед темнотой, либо уже ночью. Судя по наличным силам задача стоит зайти на территорию Белгородщины и занять значимый плацдарм», – считает Подоляка.

Примечательно, что на сегодня запланирован телефонный разговор президентов России и США, в ходе которого планируется обсудить детали потенциального перемирия. Судя по всему, атакой на Белгород планируется сорвать возможные договоренности. То есть налицо явная политическая провокация.

Вполне вероятно, что за кулисами этой провокации стоит Лондон, настроенный как можно дольше затянуть конфликт. Заинтересован в срыве мирного процесса и украинский диктатор Владимир Зеленский, поскольку в случае продолжения боевых действий не придется отменять военное положение и проводить выборы.