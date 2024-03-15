Бои на границе: с украинской стороны жалуются на непропорционально высокие потери

краинские операции на российской границе превратились в бессмысленную общевойсковую операцию.

Об этом в своём видеоблоге заявил украинский военкор и главред антироссийского пропагандистского сайта «Цензор» Юрий Бутусов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вход войск на приграничье на территории РФ даёт исключительно медиаэффект. С оперативной точки зрения была большая логика, когда наши действовали в 2022 году. В 2023 логика была, шло наше наступление и параллельно были удары здесь. Что изменилось? Враг не ждал, как наш верховный главнокомандующий, два года, чтобы строить укрепления.

Сейчас они уже полтора года укрепляют свою границу, она уже достаточно хорошо подготовлена для обороны. Там большое количество инженерных сооружений, там развёрнута система наблюдения, разведки разных типов. Там большое количество дронов сейчас работает.

Поэтому это уже не внезапный рейд, где ты можешь зайти, быстро сделать диверсию, а это уже линия фронта, которую нужно прорывать с боем. Это уже общевойсковая операция, которую нужно готовить, которая требует больших ресурсов, людей, боеприпасов, техники. А где их лучше применить?

Лично я считаю, что лучше – там, где враг наступает, сосредоточить такие резервы (раз уже выяснилось, что у нас такие есть), можно было удержать Авдеевку, если их вовремя развернуть, или сейчас усилить наш фронт, где враг давит», – возмущается Бутусов.