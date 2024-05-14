Бои в промзоне Волчанска: русские продвигаются на Харьковском направлении

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Российские войска продолжают продвигаться в северной части Харьковской области.

Эту информацию подтверждают украинские источники, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил

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«Враг продвинулся возле Волчанска, в Глубоком, возле Ягодного, южнее Первомайского, в Красногоровке, возле Старомайорского и Вербового. Противник оккупировал Лукьянцы. Уточнена ситуация в Зеленом — долгое время не было связи и считалось, что враг захватил деревню», – пишет связанный с ВСУ тг-канал Deep State.

Более подробно описывает ситуацию в своей утренней сводке украинский военкор Олег Петренко.

«На Липцовском направлении российские войска закрепились в большей части посёлка Глубокое, заняли территорию урочища Протасово, Протасовский лес и захватили село Лукьянцы. Продвижение противника на участке шириной до 9.35 км на глубину до 2.2 км. ВСУ нанесли огневое поражение противнику в точках: 50.255371, 36.469051, 50.24655, 36.5099 Продолжаются активные боевые действия. На Волчанском направлении противник ведет бои в районе урочища Кульма в направлении Старицы, под Бугроваткой и на окраинах Волчанска», – пишет Петренко.

ТГ-канал проекта «Рыбарь», основанного российским военным аналитиком Михаилом Звинчуком сообщает о боях в приграничном городе Волчанск.

«На Слобожанском направлении российские войска наступают на нескольких участках и ведут бои в промзоне Волчанска, а также многоэтажной застройке на восточной окраине города. В районе Глубокого продолжаются тяжелые бои на подступах к Липцам», – информирует канал Звинчука.

При этом один из бывших командиров неонацистского полка «Азов», бывший член политсовета запрещенного в РФ «Правого сектора», уроженец Севастополя Игорь Криворучко пишет, что ситуация на Харьковском направлении вызвала у него чувство дежавю.

«Много новостей и постов, где наступление россиян на Харьковщине подается либо как нечто не существенное, либо как что-то замечательное, а потери врага называют безумными. Вспоминаю, как чуть больше полугода назад нас перебросили на Авдеевское направление. Тогда бои велись еще по железной дороге, а мы постепенно отступали и постоянную оборону смогли занять на окраинах Степного. Потери оккупантов в атаке часто были меньше наших в обороне. Впрочем, в новостях я читал фантастически-оптимистические новости, которые были прямо противоположными тому, что я видел, слышал или переживал на линии боестолкновения», – вспоминает Криворчуко.

Он убежден, что отбивать потерянные на Харьковщине села будет сложно.

«Говорить, что это просто враг не дошел до укреплений – так себе аргумент. Поэтому ничего хорошего на Слобожанщине не произошло. А 106 врагов и 8 единиц техники для русской армии вряд ли ощутимы. Поэтому у меня стойкое дежавю от возвращения этих успокаивающих медиа-пилюль. Командиры батальонов и бригад в чьих зонах ответственности произошел прорыв должны оказаться за решеткой. Это следствие некомпетентности, плохой технической оснастки и как следствие низкого боевого духа личного состава. Также аресты должны затронуть руководство военно-гражданских администраций», – резюмирует Криворчуко, находящийся сегодня в действующей армии.