Соблюдение 30-дневного моратория на обстрел энергоинфраструктуры должно больше беспокоить США, поскольку в интересах Европы нивелировать инициативы Трампа.

Такое мнение в эфире радио «Спутник в Крыму» высказал политический обозреватель Вадим Колесниченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Будет все непросто. Я полагаю, что мы будем и дальше соблюдать нейтралитет в части ударов по энергосистеме, фиксировать все удары по нам и демонстрировать их для мирового сообщества. Сегодня на нашей стороне то, что США влезли в суть решения конфликта. И теперь, по сути, на американцах лежит вопрос контроля за взаимными ударами и их недопущением.

С другой стороны, я не исключаю, что в апреле будет обострение военной ситуации на территории Украины. Но это уже будет операция под названием «принуждение к миру». Будут «наглобриты» вмешиваться, будет часть европейских провокаторов влезать.

Потому что на самом деле Европа и Англия не хотят перемирия. Они будут провоцировать и управлять Зеленским, в подчинении которых он находится, в первую очередь для того, чтобы не просто воевать с Россией, а чтобы не дать Трампу наладить отношения с Россией», – считает он.