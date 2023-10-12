Бои за Авдеевку: тактические успехи без полноценного окружения

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Не утихают ожесточенные бои за оккупированную киевским режимом Авдеевку, из которой регулярно ведутся обстрелы Донецка и которую пытаются взять в окружение ВС РФ.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщают источники, отслеживающие ситуацию на этом направлении.

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«Резервы противника подошли, рывок получилось сделать только на северном фланге, на южном без изменений. При прорыве к Бердычам закрепиться полноценно не вышло, бои продолжаются, в том числе с подошедшими резервами ВСУ. При этом самая сложная ситуация как раз на южном фланге, где у ВСУ основные линии снабжения и несколько близко расположенных друг к другу сел. Атака в лоб дала лишь небольшое продвижение. Быстрой операции не вышло, горлышко начало сжиматься только с севера. Поэтому все пойдёт по классическому для СВО сценарию тяни-толкай месяцами», – прогнозирует военкор Ростислав Марсов.

Более детально описывает ход боев тг-канал проекта «Рыбарь», основанного военным аналитиком Михаилом Звинчуком.

«У Авдеевского укрепрайона российские подразделения продолжают штурм опорных пунктов. После первоначального успеха ВС РФ противник перегруппировался и сейчас пытается сдержать наступление. На северном фланге бойцы 11 полка ВС РФ в результате ожесточенных боёв смогли полностью занять важнейший опорный пункт (так называемый «террикон») на господствующей высоте. Его освобождение позволит контролировать подступы к северной окраине Авдеевки. У северо-восточной окраины Бердычей также идут бои. Российские мотострелковые подразделения пытаются прорвать оборону ВСУ. Противник перебросил противотанковые резервы на этот участок для усиления позиций. При этом восточнее военнослужащим ВС РФ удалось зайти в село Петровское (Степовое). По предварительным данным, бои идут в самом населённом пункте, и контроля над ним пока нет», – отмечается в публикации.

«Сейчас украинское командование пытается стабилизировать фронт. В окрестности Очеретино, Новокалиново и к Бердычам переброшены подкрепления 31-й механизированной бригады ВСУ. Канонада не стихает, ВСУ бьют из всех средств по передовой. Также российские войска атакуют позиции ВСУ на южной окраине Авдеевки. В результате штурма со стороны Авдеевской кольцевой дороги ВС РФ смогли занять участок железной дороги южнее ресторана «Царская охота», превращенного в опорный пункт ВСУ. Атака российской армии у Авдеевки продолжается. Командование ВСУ перебрасывает резервы для проведения контратаки, так что сейчас российским бойцам следует готовиться к этому, закрепившись на занятых рубежах. Это позволит сохранить жизни личного состава, пока авиация и артиллерия разносят укрепрайон в Авдеевке, облегчая его оцепление», – предупреждает «Рыбарь».

Владислав Ефремов, ветеран СВО, потерявший ногу в боях под Угледаром, критикует военкоров, которые зачастую «не понимают совсем ничего» и «творят глупости».

Он напоминает, что некоторые военкоры еще в апреле 2022-го года рассказывали про «знаменитый авдеевский котел», но ничего подобного не было и близко, хотя попытки взять город в окружение предпринимались на протяжении полутора лет.

«Чтобы замкнуться вокруг Авдеевки, предстоит взять с юга Северное и Тоненькое, а с севера Степовое, Бердычи и Семеновку. Потом наступление должно замкнуться на Орловку, отсекая последнюю дорогу на Авдос. Реально ли это? Мне так не кажется. Во-первых, сепаратисты тоже там серьёзно закрепились, уберегая фланги «крепости». Во вторых, чем глубже ты вгрызаешься в оборону противника, пытаясь его окружить, тем проще окружить тебя самого. Пытаясь вбить тонкий клин между Авдеевкой и остальными силами Киева, мы рискуем в любой момент этого клина, в котором должны быть сосредоточены немалые силы, лишиться. Он будет зажат между двух тисков, учитывая, как много ресурсов противник бросил на удержание плацдарма под Донецком. Окружению поможет наступление широким фронтом, которое съест не меньше ресурсов, чем штурм города. И, точно так же – от нескольких месяцев и дальше. Боюсь, в обозримом будущем «Авдеевский котел» останется грустным мемом, хотя мне хотелось бы ошибаться», – опасается Ефремов.

Своими впечатлениями от боев на этом направлении делится волонтер Алексей Живов.

«По Марьинке тоже есть продвижение, но с 12 км в Авдеевке мало что сравнится. Наверное, впервые с начала СВО мощнейший огневой вал сочетается с высокой точностью и эффективностью. В других местах за любую цель спросят по 10 раз и переспросят. Самые старшие начальники очевидно пытаются найти баланс между количеством и качеством работы. Некоторые направления от этого страдают, но явно видно контроль, и планирование. Есть замысел. Поэтому всех волонтеров призываю передавать в армию как можно больше fpv-дронов и смертолетов (самолетов-боеприпасов). В товарных количествах они могли бы дать паритет по огневой силе везде. Хохлы своим беспилотчикам везут 10 тысяч fpv-дронов. Это 10 тысяч пг7 вл на головы наших парней и нашу технику. А сколько передаем мы? Газпром, Роснефть, Сбербанк, не пора ли помочь фронту?», – призывает Живов.

Первый спикер парламента Новороссии Олег Царев указывает, что ВС РФ на северном фланге Авдеевки сумели «закрепиться на северо-восточных окраинах Бердычей, перейдя ж/д линию».

«Юго-восточнее находится Авдеевский коксохимический завод, к которому наши приблизились с северо-востока и зашли на важнейшую высоту — террикон, который сейчас зачищают. С южного фланга сообщают об освобождении Водяного и продвижении в сторону Северного. Существенно и то, что нашим удалось выйти на рубежи, позволяющие держать под контролем логистику авдеевского гарнизона ВСУ. Об этом сообщил командир опытного батальона Восток, очевидно, переброшенного с Южно-донецкого направления. У дончан в Востоке, который с 2014 бьется за родной Донбасс, свои счеты к ВСУ. Наши военные, участвующие в наступлении, говорят об исключительно грамотном подходе командования, что очень ценно — бережном к личному составу. Армия России выстроила чёткое взаимодействие штаба, разведки и артиллерии, штурмовых подразделений. О прорыве обороны говорить еще рановато, но ощутимые успехи дают надежду на развитие», – пишет Царев.

Киевский адвокат Татьяна Монтян, покинувшая Украину и проживающая сейчас в Донецке, рассказывает, что после начала боев за Авдеевку ВСУ «существенно меньше стали обстреливать Донецк».

«Не было дня, чтобы нас здесь не засыпали снарядами, а тут уже второй день основная часть разрывов где-то вдалеке. Просто представьте себе, насколько сейчас салорейховцам не до обстрелов мирного города, раз они были вынуждены ограничить себя в любимом развлечении. А вот грохот наших «минусов» слышит весь Донецк — и реагирует со сдержанным оптимизмом. Поэтому давайте пожелаем удачи нашим парням. Авдеевка — ни разу не легкая прогулка, но без ее взятия (а взять ее можно, только окружив, потому что «в лоб» те укрепы не пробить) — Донецк так и будет жить под обстрелами без всякого шанса на мирную жизнь», – пишет Монтян.

При этом Ростислав Марсов высказывает мнение по поводу того, почему значительно более существенное продвижение на Авдеевском направлении было на севере.

«На северном фланге наступали старороссийские подразделения ВДВ, совершившие прорыв, а вот на юге стоят донецкие и мобики. У всех донецких подразделений одна и та же ситуация, которую никто не торопится исправлять: безумная недоукомплектация людьми, техникой, снарядами и артиллерией, которая работает только на их задачи. По уму их давно надо было давно по одному вывести на на несколько месяцев, чтобы насытить последними новинками ВПК и набрать в личный состав добровольцев, шедших через военкомат, чтобы они смогли в глубоком тылу передать им опыт и организовать тренировки по своему усмотрению. С одной стороны это бы поумерено южнорусскую гордыню, а с другой дало бы новичкам актуальный опыт войны, а не тактикульную стрельбу с АК. На выходе мы получили действительно боеспособные войска, а не потешные батальоны мобиков», – считает Марсов.